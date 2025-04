Dżins nigdy nie wychodzi z mody. A w tym roku będzie wyjątkowo trendowy. Zwłaszcza w total looku. Taki styl pojawiał się na pokazach między innymi u Barbary Bui i Balmain. A my kochamy ten styl! Zwłaszcza w sportowym wydaniu...

Ponadczasowy sposób na sportowy styl

Dżinsowa kurtka, szorty i białe trampki to sportowy zestaw, który modny jest już od dziesiątek lat. Jedyne, co się tu zmienia to długość i krój szortów. A jak samodzielnie zrobić przetarcia niczym z pokazu Barbary Bui?

Delikatnie rozetnij nożyczkami dżins w miejscu, w którym chcesz zrobić przetarcie.

dżins w miejscu, w którym chcesz zrobić przetarcie. Weź igłę i wyciągaj nitki przy rozcięziu szarpiącym ruchem.

I gotowe! Pamitaj tylko, że takie przetarcia najlepiej wykonuje się na dźinsie bez dodatku stretchem.

Zobaczcie dwa sposoby na stworzenie dżinsowego total looku już od 150zł: