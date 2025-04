Wielki come back stylu lat 80. i 90. sprawił, że znów nosimy dwurzędowe marynarki. To jeden z najbardziej eleganckich i klasycznych modeli żakietu, czyli dwurzędówka znajdzie swoje miejsce również poza salonami? Sprawdźcie!

Krótka historia marynarki

Po raz kolejny cofamy się do lat dwudziestych XX wieku – słynnej dekady "mody na chłopczycę’’, kiedy żakiet zawitał do damskich garderób pod postacią znaną dzisiaj. Kobiety zachłysnęły się niezależnością, ścięły włosy, paliły papierosy, domagały się takich samych praw jak ich małżonkowie, a gorsety schowały na dno szafy. Nowy styl życia wymagał zmian w ubiorze. Kobiety pokazały nogi, przestały się zapinać pod samą szyję, a granica między tym co kobiece i tym co męskie się zatarły.

Pierwowzorem żakietu, zwanego również blezerem (od angielskiego to blaze’, "błyskać’’), był mundur noszony przez angielskich marynarzy. Kiedyś ozdabiano go pozłacanymi guzikami. Gabrielle Chanel, czerpiąca inspirację ze świata swoich podbojów miłosnych, zaczęła romansować z diukiem Westminsteru, odkrywając angielską elegancję i wygodę: tweed, trykotowe swetry oraz ... męską marynarkę.

Nadszedł rok 1926, ten sam, w którym pojawiła się "mała czarna’’ i Chanel wprowadziła żakiet do swojej kolekcji. Zaś 1956 roku stworzyła słynną tweedową marynarkę, o której posiadaniu wciąż wszystkie marzymy.

Komu pasuje dwurzędówka?

To element garderoby, który zawsze doda nam klasy i szyku. Charakteryzuje się dwoma rzędami guzików. Tych w rzędzie może być dowolna ilość w zasadzie wiele – nie wszystkie się też zawsze zapina – wszystko zależy od ich układu i kroju marynarki.

Ten model optycznie powiększa górną część ciała, a dwa rzędy guzików sprytnie odwracają uwagę od braku talii. Taką marynarkę polecamy szczególnie kobietom z małym biustem i o figurze chłopczycy.

Niestety nie jest to dobre rozwiązanie dla klepsydry, kobiet z dużymi piersiami oraz szerokimi ramionami. Niepotrzebnie dodatkowo powiększymy optycznie mankamenty górnej części sylwetki.

Jak zapinać dwurzędówkę?

O ile w jednorzędówce zawsze zostawiasz najniższy guzik odpięty, o tyle w dwurzędówce masz wybór. Jeżeli chcesz, możesz śmiało zapiąć wszystkie guziki. Takie podejście wywodzi się ze stylu wojskowego. W armii wszystko musi być przecież dopięte na ostatni guzik.

Masz także prawo zostawić najniższy guzik odpięty, jak w marynarce jednorzędowej. Zazwyczaj w takiej sytuacji ubranie będzie lepiej reagować na ruch ciała. Marynarka dwurzędowa z odpiętym guzikiem na dole pozostawia większą swobodę, czasem też ładniej się układa.

Marynarka jednorzędowa w wielu sytuacjach może pozostawać rozpięta, ale w przypadku dwurzędówki jest to uznawane za kardynalny błąd. Dlaczego? Nawet przy zgrabnej sylwetce możesz wyglądać nieforemnie i niechlujnie. Niektórzy świadomie łamią tę zasadę.

Jak nosić dwurzędówkę?

Trzeba przyznać, że dwurzędowy żakiet nie jest u nas szczególnie popularny. Jest o wiele bardziej elegancki od bardziej rozpowszechnionego, jednorzędowego modelu i zdawać by się mogło - bardziej problematyczny, jeśli chodzi o dopasowanie stylizacji. Wracając do jego damskiej wersji - mamy dla ciebie propozycje stylizacji z dwurzędowym żakietem w roli głównej.

Marynarskie klimaty

Dwurzędowy żakiet w najbardziej spopularyzowanej wersji na co dzień spotkamy właśnie w wydaniu marine. Inspiracji w tym stylu możemy szukać chociażby na wybiegach Tommy'ego Hilfigera.

Żakiety w stylu marynarskim odznaczają się odcieniem głębokiego granatu, wyrazistymi, dużymi guzikami, szerokimi klapami lub stójką, wstawkami ze złotych lub czerwonych splatanych sznurków, które znajdują się na mankietach lub układają się w charakterystyczne wzory na przedniej części ubrania.

W miejskim stylu

Czy elegancka dwurzędówka odnajdzie się na modnej ulicy? Nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości. Do stylizacji w miejskim klimacie wybierz model żakietu o luźnym fasonie i jednym z modnych kolorów. Sportowego ducha doda luźna, szara bluza oraz stylowe buty sportowe. Z kolei plisowana spódnica wprowadza dziewczęcy urok i jeszcze bardziej urozmaica nasz zestaw.

