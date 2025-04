Gwiazdy mają świetne oko do oryginalnych i niecodziennych ubrań oraz dodatków. Okazuje się, że nie zawsze są to rzeczy sygnowane metką znanych domów mody, które kosztują fortunę, a my możemy o nich jedynie pomarzyć.

Aktorki, piosenkarki i blogerki coraz częściej wybierają rzeczy polskich projektantów i pochodzące z Polski. Tak właśnie było z Barbarą Kurdej-Szatan i Małgorzatą Rozenek-Majdan, które zdecydowały się na tę samą sukienkę z kolekcji marki Sugarfree.

8 polskich marek, które kochają gwiazdy. Ciebie też na nie stać!

Dwie gwiazdy w tej samej sukience z wyprzedaży!

Basia i Małgosia zdecydowały się na sukienkę Bora Bora w kolorze różowym, tak naprawdę to dwuczęściowy komplet wykonany z wysokiej jakości bawełny. Góra jest dopasowana i zapinana na suwak, a rękawy są wykończone sterczącą falbaną. Spódnica o długości mini ma kopertowe wiązanie oraz wykończenie w formie asymetrycznej falbany.

Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się zestawić ją z seksownymi sandałkami na obcasie.

Barbara Kurdej-Szatan postawiła na nieco inne dodatki - wygodne klapki, torebka na ramię, długie kolczyki i efektowne okulary.

Naszym zadaniem obydwie stylizacje zasługują na uwagę. A według ciebie, która gwiazda wyglądała lepiej?

