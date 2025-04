Po latach panowania totalnej swobody i "samowolki" w kwestii ubioru panów, najwyższa pora żeby i oni zapoznali się z kilkoma podstawowymi zasadami.

Formalnie

Niezależnie od okazji mężczyźni nie mają zbyt dużego pola wyboru, gdyż podstawę stroju niezmiennie tworzy garnitur, marynarka oraz krawat. Warto zwracać uwagę na materiał, z którego wykonano ubranie, bo liczy się przede wszystkim najwyższa jakość, którą widać na pierwszy rzut oka.

Garnitur

Obowiązuje niepisana reguła: „maksymalnie dwa wzory i trzy kolory”. Uniwersalna barwa to marengo (ciemno szary), granatowy bowiem bardziej nadaje się na wieczór. Panowie powinni pamiętać, że im później, tym ciemniejszy powinni zakładać garnitur oraz jaśniejszą koszulę. Jeśli chodzi o materiał to najlepiej wybrać wełnę z dodatkiem lycry, dzięki czemu nie będzie się gniótł. W jednorzędowej marynarce na trzy guziki, ostatni powinno się nosić rozpięty, zaś podczas siadania rozpina się wszystkie. Marynarka z czterema guzikami jest raczej zarezerwowana dla wysokich i szczupłych mężczyzn. Dzięki kamizelce można zdjąć marynarkę w towarzystwie nie rezygnując z eleganckiego wyglądu. Obecnie królują dwa fasony marynarek: brytyjski oraz tzw. europejski zmodyfikowany. Klasyczny krój europejski oraz marynarki dwurzędowe prezentują się już natomiast bardzo formalnie. Garnitur powinien być najciemniejszą częścią ubrania, krawat jaśniejszy a koszula najjaśniejsza.

Koszula

W wielu firmach obowiązuje zasada, że na spotkania z klientami nie powinno się zakładać białej koszuli, zarezerwowanej na ważne spotkania z przełożonymi lub negocjacje z partnerami. Poza tym zaczyna panować przekonanie, że w bieli wygląda się nudno, konserwatywnie i sztywno. Zamiast tego można wybrać koszulę ciemniejszą, a w wielu firmach coraz częściej dostrzega się odcienie pasteli, np. róż, błękit, ecru. Nadal modne są również ukośne pasy. Warto również dobrać odpowiednio do owalu twarzy kołnierzyk koszuli: klasyczny, włoski lub pół-włoski. Typ amerykański jest stanowczo zbyt mało formalny, dlatego powinno się go zostawić na bardziej codzienne okazje. Najbardziej elegancko prezentują się koszule ze 100% bawełny z włoskim kołnierzem i francuskim mankietem (na spinki). Krawat jest dodatkiem, który jednocześnie musi odpowiednio komponować się z całością, ale także zwracać na siebie uwagę, jednak nie może mieć zbyt krzykliwych kolorów lub nachalnych wzorów. Odpowiednio dobrany i zawiązany krawat powinien sięgać do paska u spodni. Warto również zadbać o dodatki: spinka do krawata, okulary, teczka, spinki do mankietów, zegarek.

Buty

Przede wszystkim powinny być z naturalnej skóry, a najbardziej uniwersalny kolor to czarny. Zamiast wytwornych mokasynów lepiej wybrać buty wiązane na 2 – 5 dziurek w typie oxford, zaś na mokre, jesienne dni warto zainwestować w podwyższoną, skórzano-plastikową podeszwę.

Pasek

To obowiązkowy element garnituru, z prostą i delikatną klamrą w kolorze i wzorze dobranym do butów.

Skarpety

Najlepiej wybrać te bawełniane z dodatkiem lycry, gładkie i koniecznie w kolorze ciemniejszym niż spodnie, na tyle długie aby w czasie siedzenia nogi nie były odkryte.

Mniej formalnie

Niestety, strój mniej formalny tylko nieznacznie różni się od stroju wizytowego, bowiem podstawą jest również garnitur. Niekiedy panowie mogą zrezygnować z krawatu lub zamiast koszuli włożyć t-shirt albo golf – zdarza się to jednak dosyć rzadko. Strój nieformalny przede wszystkim tworzą sportowe kroje garniturów (np. amerykański) oraz materiały, z jakich są wykonane (zamsz, sztruks, a latem len). Luzu dodają także jaśniejsze i mniej stonowane kolory, np. zieleń. Powoli do Polski dociera także zachodni trend, czyli garnitur klubowy: granatowa marynarka oraz spodnie w kratkę.

Z pewnością wyczerpujących porad dotyczących zasad ubioru mogą udzielić styliści i wizażyści, którzy na Zachodzie zatrudniani są w niemal większości firm i dbają o ich wizerunek i prestiż poprzez tworzenie szczegółowych etykiet ubioru dla pracowników. Jedno jest pewne: panowie muszą wyglądać elegancko i schludnie, a świadomość własnego ciała prezentowana poprzez odpowiedni ubiór kreuje pozytywny wizerunek danej osoby, a więc także i firmy.