Dress Code w teatrze

Jeśli najdzie nas chętka na kulturalne delicje, nie musimy obawiać się, że ulubiona sukienka – choć na pewno nie elegancka – w teatrze przyciągnie krytyczne spojrzenia. Jaki dress code obecnie tam obowiązuje?

Kultura dla wszystkich

Zmiany społeczne i złagodzenie surowych zasad etykiety powoli kształtują nowy typ doświadczania i odbierania kultury. Na przestrzeni ostatnich lat sposób podejścia do recepcji kultury wyraźnie się zmienił, a potwierdza to „Raport o stanie kultury”, podsumowujący wieloletnie przemiany (przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Wynika z niego, że doświadczenie kulturalne przestało być postrzegane jako elitarne, a stało się dobrem powszechnym, po które może sięgnąć każdy człowiek. Autorzy raportu twierdzą, „że w dzisiejszej Polsce jesteśmy świadkami cichej rewolucji, a tożsamość kulturowa staje się elastyczna”. Dzięki temu śmiało możemy powiedzieć, że kultura to my – warto więc korzystać z niej i czerpać pełnymi garściami.

Będziesz ze mną chodzić – do teatru?

Zmiany społeczne dla jednych są oznaką zbytniego luzu i zepsucia, drudzy natomiast sądzą, że dzięki nim każda z nas może skosztować esencji wolności. Żyjemy więc w pięknych czasach, w których kulturalne specjały mamy na wyciągnięcie ręki – możemy korzystać z nich bez obaw, że jest to przysmak przeznaczony jedynie dla elit i snobów. Dziś teatr jest dostępny dla tych, którzy są głodni piękna i prawdziwych przeżyć – to dla nich jest sztuka wysoka. Teatry z całą pewnością wyszły do ludzi – stały się mniej hermetyczne i otwarte. Szerzej otworzyła się też nasza świadomość i coraz chętniej chadzamy do teatru (potwierdza to styczniowy raport CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia”, który odnotował największy od 26 lat wzrost zainteresowania ofertą teatralną). Prawdopodobnie wynika to także z coraz szerszego dostępu biletów, które można nabyć bez dokonywania rezerwacji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wejściówki możemy kupić w bardzo atrakcyjnych cenach (z pomocą przychodzą portale takie jak np. Groupon Fan). Do tego oferta spektakli jest na tyle różnorodna, że każdy może wybrać coś dla siebie.



Teatralny dress code – kiedyś i dziś

Jeśli chcemy wybrać się do teatru, nie musimy (a nawet nie powinnyśmy) decydować się na przesadną elegancję. Obecna etykieta nie przypomina już dawnego, surowego dress code’u. Panie nie są zmuszone do zakładania długich, wytwornych sukni czy garsonek, a ich partnerzy nie muszą głowić się, skąd wytrzasnąć frak czy garnitur. Minęły czasy, gdy do teatru nie można było przyjść w stroju innym niż wypieszczony strój galowy czy wieczorowy. Obecnie ociekanie elegancją często jest uznawane za przesadne (chyba że dotyczy to głośnego spektaklu lub jego premiery). Nie zapominajmy jednak, że spektakl to naoczne spotkanie ze sztuką i jest ono wydarzeniem niecodziennym – dlatego warto podkreślić wyjątkowość tych chwil, dodając do stroju nieco starannej elegancji. W końcu nie bez powodu widz bywa nazywany czwartą ścianą teatru – gdyż jest on istotnym elementem i dopełnieniem wyjątkowego wydarzenia. Najważniejsza jest skromna elegancja.

Jak wypada ubrać się do teatru?

Zdecydowanie najważniejsze jest to, by ubrania były czyste, wyprasowane i schludne – tak, aby okazać szacunek aktorom i innym widzom. Jeśli wybieramy się na regularne spektakle, powinniśmy się ubrać, a nie przebrać – nie przesadźmy zatem z szykiem. Przy doborze stroju najlepiej kierować się klasyką – wybierać stonowane kolory i kroje, ewentualnie wzbogacić je ciekawymi dodatkami. Oczywiście i tym razem nie zawiedzie nas mała czarna.

Oto kilka porad: