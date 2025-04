Długość

Przede wszystkim w doborze spódnicy do pracy liczy się jej długość. Nawet najładniejsza i najskromniejsza mini nie jest mile widziana w biurze. Najlepiej, aby spódnica sięgała do kolan. Niekiedy dopuszczalna jest włoska długość spódnicy, czyli do trzech palców powyżej kolan. Oczywiście nie można popadać w skrajności i spódnica szargana po podłodze również nie jest wskazana. Zgodnie z nadchodzącą modą, bardzo korzystnie wyglądają spódnice w stylu lat 50., sięgające połowy łydki.

Krój

Klasyczna „ołówkowa” spódnica do pracy sięga do kolan, lekko opina uda i zwęża się ku dołowi. Model „tulipan” jest nieco rozszerzony w biodrach, dzięki czemu może Nas nieco powiększyć, jeżeli nie możemy się poszczycić dużymi krągłościami w okolicach pośladków. Spódnica prosta, lekko rozszerzana również nadaje się do pracy.

W pracy nie można pozwalać sobie na zbyt dużą dozę szaleństwa, dlatego stanowczo odpadają wszelkie rozporki, zbyt obfite falbany itp.

Materiał, wzór i kolor

Oczywiście niezwykle ważnym elementem w spódnicy jest materiał, z którego została uszyta. Biuro kojarzy się z profesjonalizmem i powagą, dlatego wszelkie szalone tiule stanowczo lepiej zostawić na letnie wariactwa w nadmorskich kurortach. Postawmy na sprawdzoną bawełnę, w zimie wełnę, a w lato len.

Ważną kwestią jest wzór, który towarzyszy spódnicy. Najlepiej, jeżeli będzie ona głodka, bez zbędnych zdobień. Jeżeli chcemy odrobinę zaszaleć, to możemy pozwolić sobie na kratkę, niezwykle modną pepitkę czy kwiaty. Nie przesadzajmy ze wzorami.

Pamiętaj: jeżeli Twoja spódnica jest w kwiaty, to nie łącz jej z koszulą w kratkę.

Co prawda w dalszym ciągu kwiaty są elementem niezbędnym w Naszej garderobie, ale niekoniecznie wszystkie muszą pasować do pracowniczego wizerunku. Jeżeli decydujemy się na taki wybór, to pamiętajmy, aby roślinny wzór był delikatny, mały i aby nie wybijał się w Naszym stroju.

Niezwykle ważna pozostaje kwestia koloru spódnicy. Przede wszystkim powinien być on stonowany. Wszelkie róże i seledyny stanowczo odpadają. W biurze króluje czerń, szarość oraz kolory pastelowe.

Dodatki

Stonowane eleganckie spódnice damskie do pracy to nie wszystko. Należy pamiętać o dodatkach. Żakiet powinien kolorystycznie odpowiadać dołowi stroju. Koszula nigdy nie może wystawać na spódnicę!

Jeżeli decydujemy się na wzorzystą spódnicę, to załóżmy gładkie rajstopy.

Buty w pracy powinny być na lekkim obcasie. Płaskie są bardzo niekobiece, natomiast bardzo wysokie wyglądają niestosownie. Nie przesadzajmy z biżuterią, zwłaszcza, jeżeli materiał, z którego jest wykonana spódnica np. się świeci (satyna).

