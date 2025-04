Domowe sposoby na naprawę ubrań

Mamy dla was kilkanaście domowych sposobów na uratowanie zniszczonych ubrań, czy butów. Niektóre z nich są banalne i stosowane od lat, ale jesteśmy pewnie, że niektóre z nich was zaskoczą. Zatem do dzieła na ratunek ukochanym ciuchom.

1. Czerwone wino wywabiaj białym

Tak! Oprócz soli, w którą wsiąka czerwone wino, najlepiej zastosować białe wino. Wydaje się to wam absurdalne? Spróbujcie następnym razem gdy zajdzie taka potrzeba. Przekonacie się same o słuszności tego twierdzenia.

2. Plamy z potu

Do wywabienia przebarwień pod pachami użyjcie magicznej mikstury, czyli miksu sody oczyszczonej z sokiem ze świeżej cytryny.

3. Użyj wódki!

Jeśli nie masz czasu by odświeżyć w pralce np. bluzki, a nie chcesz zabijać zapachu perfumami użyj wódki. Spryskaj ubranie alkoholem i pozostaw do wyschnięcia. Alkohol zabije przykry zapach.

4. Sposób na fluid

Jeśli nie możesz doprać plam po fluidzie, przed wrzuceniem ubrania do pralki nałóż na zabrudzenie piankę do golenia. To naprawdę działa!

5. Sposób na okulary

Jeśli masz poluzowane zauszniki od okularów posmaruj zawiaski bezbarwnym lakierem do paznokci. Na pewno pomoże!

6. Czyścimy buty

Jeśli na twoje buty zniszczone solą i innymi miejskimi szkodnikami nie działa pasta wyczyść je octem. Dopiero potem nałóż profesjonalne specyfiki do renowacji obuwia.

7. Balsam na skórę

Jeśli nie masz odpowiednie pasty do butów skórzany wyczyść je nakładając balsam do ciała. To naprawdę działa!

8. Dla uprawiających sport

Obuwie sportowe po treningu zasyp wnętrze buta sodą oczyszczoną. Wsiąknie w nią pot i wszelkie zapachy.

9. Lakierowane

Dobrym sposobem na lakierowane powierzchnie jest płyn do mycia okien. Substancje nabłyszczające w tym specyfiku zdziałają cuda!

10. Tłuste plamy

Na wszelkie tłuste plamy zastosuj płyn do mycia naczyń. Odtłuszczające składniki podziałają na niemal każde zabrudzenie.

