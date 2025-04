Uwielbiamy patrzeć na piękne i do tego dobrze ubrane kobiety. Tylko w naszym dzisiejszym zestawieniu nie znajdziecie młodych gwiazd, które patrzą na nas ze wszystkich okładek kolorowych czasopism. Tym razem stawiamy na panie, które są po pięćdziesiątce.

Stylowe gwiazdy po pięćdziesiątce

Mają w sobie klasę, której młode kobiety mogą im tylko zazdrościć. Mądrość życiową, która daje im ogromną przewagę nad seksownymi dwudziestolatkami i styl, który został wypracowany na przestrzeni lat.

Wszystkie gwiazdy, które znalazły się w naszym (subiektywnym) zestawieniu, wybierają zazwyczaj klasyczne ubrania i dopełniają je nowoczesnymi dodatkami. W czasie oficjalnych uroczystości stawiają na ponadczasowe wieczorowe suknie.

Najbardziej odważny styl prezentuje Aneta Kręglicka, którą nawet na oficjalnych uroczystościach można zobaczyć w znakomicie skrojonych garniturach lub cekinowych sukienkach mini. Bawi się modą, nie boi się eksperymentować i kocha polskich projektantów.

Grażyna Torbicka i Danuta Stenka to wielbicielki ponadczasowej klasyki, która prawdę mówiąc, doskonale do nich pasuje. Nicole Kidman uwielbia pokazywać nogi, dlatego często pojawia się krótkich sukienkach lub maksi takich, które mają odważne rozcięcia. Julianne Moore za to kocha wzory i intensywne kolory.

