Wybór odpowiedniej czapki nie jest prosty... Wiele z nas w nakryciach głowy czuje się dziwacznie i nie wiedząc na jaki kształt się zdecydować, stawia na kaptur, albo, co gorsza, marznie w głowę. Odradzamy obydwa te sposoby, na uniknięcie złego wyglądu w czapce...

Reklama

W kapturze wygląda się jeszcze bardziej dziwacznie, a przy wyjątkowo niskich temperaturach za oknami, goła głowa to zwyczajnie brak rozsądku. Rozwiązanie jest jedno. Wybranie odpowiedniego fasonu! A to nie jest wcale trudne. Oprócz tego jest kilka trików, jak delikatne odsłonięcie czoła w czapce, lub wprost przeciwnie - nasunięcie czapki aż po brwi, dzięki którym nakrycie głowy będzie jeszcze lepiej pasowało do danego kształtu twarzy. Może spodobają ci się czapki damskie wiosenne.