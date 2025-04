Te najpopularniejsze dziś spodnie ma w swojej szafie każda z nas. Początkowo, spodnie z tego wiekowego już materiału (ok. 150 lat) nosili tylko mężczyźni, a dokładniej poszukiwacze złota z USA.

W latach 80 i 90- tych dżins był już noszony niemalże przez wszystkich. Wcześniej uważany za mniej elegancki i noszony przy mniej formalnych spotkaniach, dziś ubierany przez nas również do pracy z dodatkiem np. białej koszulowej bluzki i żakietu.

Każda z nas nie raz miała problem jaki fason wybrać by pasował on do naszej figury. By wyglądać szczuplej, optycznie wydłużyć nogi, czy też wysmuklić uda. Oto kilka propozycji.

Płaskie pośladki

Spodnie z zaokrąglonymi tylnymi kieszeniami podkreślą ładnie tę część naszego ciała, optycznie ją powiększając. Ten sam efekt osiągniemy jeżeli kupimy spodnie z suwakami czy z ozdobnymi aplikacjami w tym samym miejscu. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli kładziemy nacisk akurat na tylną część dżinsów, powinny one z przodu być bardziej oszczędne w dodatki, albo nie mieć ich w ogóle.

Szerokie biodra

Dla pań o szerokich biodrach proponuje się spodnie „biodrówki”, z obniżonym stanem, albo też z szerokim paskiem czy „dzwony”. Szerokie nogawki tego typu spodni są przede wszystkim bardzo szerokie, szersze niż nasze zaokrąglone bioderka i tym samym będą się one wydawać węższe. Jeżeli chodzi o spodnie z szerokim paskiem i klamrą oczywiście, chodzi o ten sam efekt. Zwrócenie uwagi na coś innego. Fajny szeroki pasek z klamrą odwróci uwagę od naszego mankamentu.

Masywne uda

Dla niektórych gwiazd stanowią atut; chętnie je podkreślają. Jeżeli jednak stanowią dla nas kłopot wybierzmy te jaśniejsze na udach, optycznie je wyszczuplą. Wyeliminujmy raczej te z wysokim stanem lub „kanty”.

Krótkie nogi

Najlepiej wybrać dżinsy z wysokim stanem i założyć do nich buty na wysokim obcasie. Drugim rozwiązaniem mogą być dżinsy z mankietami na nogawkach. Trzecie to spodnie o prostym fasonie i wąskich nogawkach typu „rurki”. Z daleka omijamy biodrówki i „dzwony” czy typ „szwedy”.