Bardotka to usztywniany biustonosz z kieszonkami na wkładki modelujące, który odkrywa górną część piersi. To konstrukcja z odpinanymi ramiączkami, z reguły wykończona od wewnątrz silikonową taśmą, która zapobiega opadaniu biustonosza. Jest idealny zarówno dla kobiet z małymi piersiami, jak i tych z większym biustem, w dobrej kondycji. Tym pierwszym polecany jest wybór stanika z push-upem, który doda krągłości i kształtu drobnym piersiom. W obu jednak przypadkach bardotka ma na celu podniesienie i wyeksponowanie biustu.

Bardotka - idealna na ślub i bal

Bardotka jest sprzymierzeńcem pań szykujących się na wielkie wyjście, elegancki bal czy najważniejszy dzień w życiu kobiety – jej własny ślub. Dzięki nisko skrojonym miseczkom i odpinanym ramiączkom pozwala na ponętne odsłonięcie całego dekoltu oraz ramion. Na świecie bardotka to raczej rodzaj dekoltu odsłaniającego ramiona i biust, wylansowanego przez słynną francuską aktorkę, Brigitte Bardot. Do takiego dekoltu potrzebny był biustonosz bez ramiączek, eksponujący biust. Powstała w ten sposób konstrukcja szybko zyskała ogromne grono zwolenniczek, które chciały wyglądać jak podziwiana przez nie gwiazda. Podążające za jej stylem panie szybko zaczęły naśladować jej ubiór i szukały biustonoszy, które im również pomogą wyeksponować piersi przy dużym dekolcie. Najczęściej sięgały po biustonosze markowe. Tak jest do dzisiaj.

Jak dobrać odpowiedni biustonosz?

– Dobierając rodzaj biustonosza ,warto pamiętać nie tylko o tym, co nam się podoba, ale także o kondycji naszych piersi i dobraniu do nich odpowiedniej konstrukcji oraz o dobrze dopasowanym rozmiarze – podkreśla Iwona Miklusiak, brafitterka marki Dalia. – Ciężar biustu trzyma się na obwodzie, dlatego niezwykle ważne jest dokładnie zmierzenie tej partii ciała. Dzięki temu stanik będzie stanowił solidne wsparcie dla kręgosłupa – dodaje.

Źle dobrany rozmiar może skutkować bólem pleców, a nawet deformacją piersi.

Dlatego ważne jest, aby w wyborze odpowiedniego biustonosza pomogła ci profesjonalna brafitterka, która znajdzie odpowiedni rozmiar i konstrukcję oraz poradzi, jak zakładać i nosić stanik.