Niezwykły, bo choć prosty, ma w sobie pewną zmysłowość. Prosta linia przykrywa znaczną część dekoltu, ale za to subtelnie odsłania barki i obojczyki. Dla kogo będzie najlepszy, a kto powinien go raczej unikać?

1. Dekolt typu łódka optycznie poszerza ramiona.

Oko bezwiednie podąża za wyznaczoną przez niego linią dając wrażenie, iż jest ona dłuższa niż w rzeczywistości. To optyczne złudzenie przyda się przy drobnych ramionach.

2. Prostuje linię ramion.

Jeśli twoje ramiona są zbyt spadziste, dekolt typu łodka przywróci im ładny kształt. Podobny efekt da również przy zbyt zaokrąglonych.

3. Skróci optycznie szyję.

Wydaje ci się, że jest zbyt łabędzia? Postaw na dekolt w łódkę! Przecina on szyję tuż przy jej nasadzie, co sprawia, że wydaje się krótsza.

4. Eksponuje niewielki biust.

Dopasowana do sylwetki bluzka z dekoltem typu łódka mocno przyciągnie spojrzenia do biustu. Nie wybieraj jej, jeśli uważasz, że jest zbyt mały, bo na pewno będzie to widoczne. Nie decyduj się na taką również wtedy, gdy twoje piersi są bardzo duże – niczym nie przecięta linia klatki piersiowej wyda się monstrualna.

5. Przywraca proporcje sylwetki

Dzięki swojej sile poszerzania i prostowania ramion stanowi idealną przeciwwagę do pełniejszych bioder i ud. Dlatego będzie doskonały dla pań o sylwetce gruszki.

Wchodząc już w większe szczegóły – możecie spotkać się z dwoma innymi określeniami tego typu dekoltu. Pierwszy to boat (z angielskiego) lub bateau (z francuskiego) i odnosi się do dekoltu o zupełnie prostej linii. Drugi zaś to Sabrina i jest to dekolt ciut bardziej zaokrąglony.

Podobny do łódki jest również dekolt hiszpański (off-shoulder), który opada niżej, odsłaniając znaczną część ramion - ale to już inna historia :).

