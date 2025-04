Damski garnitur to jeden z największych hitów sezonu wiosna-lato 2017. Gwiazdy na całym świecie wybierają je równie często, co tradycyjne sukienki i coraz częściej można spotkać je na czerwonym dywanie.

To wygodne połączenie spodni i marynarki pojawiło się na wybiegach u największych projektantów, a za wielkimi sławami świata mody poszły popularne sieciówki, które w swoich ofertach mają prawdziwe zatrzęsienie damskich garniturów. Możecie wybierać między klasycznymi modelami - będą odpowiednie na wyjątkowe okazje lub casualowymi - sprawdzą się na co dzień.

Gwiazdy w garniturach

Jeszcze jakiś czas temu garnitur, był zarezerwowany tylko dla mężczyzn. Teraz te stylowe komplety pokochały miliony kobiet na całym świecie. Dlaczego? Bo są wygodniejsze niż sukienki, równie seksowne, a do tego potrafią zatuszować mankamenty sylwetki.

fot: ONS.pl/kolaż polki.pl

Komplet to świetne rozwiązanie dla kobiet, które nie chcą zastanawiać się nad wyborem stylizacji. Wystarczy założyć spodnie i pasującą do nich marynarkę. Oczywiście zostaje jeszcze bluzka lub koszula, ale zawsze można wybrać białą, a taka pasuje przecież do wszystkiego.

W aktualnych kolekcjach znanych marek znajdziecie bardzo duży wybór damskich garniturów. Poniżej znajdziecie kilka naszych propozycji, które znalazłyśmy w sklepach. Na początek oczywiście klasykach, ale taka z pazurem.

fot: 1. Granatowa marynarka Zara, cena, ok. 239 zł; 2. Granatowe spodnie Zara, cena, ok. 139 zł; 3. Bordowa marynarka H&M, cena, ok. 199 zł; 4. Bordowe spodnie H&M, cena, ok. 139,90 zł

Oczywiście nie zapomniałyśmy o wielbicielkach odważniejszych stylizacji. Intensywny kolor lub kwiatowy motyw to naszym zdaniem strzał w dziesiątkę. Przyznamy się szczerze, że same rozważamy wymianę koktajlowych sukienek na garnitury.

fot: 1. Zielona marynarka Zara, cena, ok. 299 zł; 2. Zielone spodnie Zara, cena, ok. 139 zł; 3. Wzorzysta marynarka Zara, cena, ok. 239 zł, 4. Wzorzyste spodnie Zara, cena, ok. 139 zł

