Po raz kolejny odkrywamy dla was tajniki analizy kolorystycznej. Tym razem czas na typy czyste (kontrastowe).

Pogłębiona analiza kolorystyczna polega nie tylko na tym, czy kolorystyka urody jest ciepła, czy zimna, ale też na ogólnym wrażeniu, jakie stwarza osoba. W ten sposób wyszczególniono 6 kategorii, w której każda posiada dwa siostrzane typy.



TYPY JASNE - Jasna Wiosna i Jasne Lato - są bardzo delikatne, jasno ubarwione.

Kolorystyczne typy czyste (kontrastowe) czyli czysta zima i czysta wiosna, to typy urody charakteryzujące się niesamowitą intensywnością. Pierwsze na co zwracamy uwagę to klarowność urody w której widać silne kontrasty w kolorystyce cery, oczy i włosów.



Czysta WIOSNA - charakterystyka urody:

U kontrastowych (czystych) wiosen jest trochę odwrotnie, jak u czystych zim. Ich skóra jest dość ciemna, śniada, jak na typ wiosenny , ale za to włosy z nią kontrastują i są bardzo jasne. Skóra kontrastowych wiosen ma brzoskwiniowy kolor z wyraźną złotą poświatą. Zdarzają się też odcienie beżowe i jasno-brązowe. Częste są ciepłe pieprzyki i piegi . Skóra kontrastowych wiosen bardzo szybko się opala na złocisty, brązowy kolor i wtedy wyglądają one jak kolorystyczne zimy ufarbowane na blond. W porównaniu do innych typów wiosennych, skóra czystych wiosen nie jest aż tak delikatna.

Włosy zawsze mają ciepłe, złote refleksy . Kolory są różne - od jasnego, słomkowego blondu po jasny, ciepły brąz.

Oczy są bardzo wyraziste z zaznaczonym odcięciem tęczówki od białka. Charakterystyczne są też plamki na tęczówce. Najczęstsze kolory oczu to turkus, niebieski i miodowy brąz.

Czyste wiosny wśród znanych kobiet to chociażby Nicole Richie i Tara Reid.

Jakie kolory będą idealne dla typu czysta wiosna?

Paleta barw idealna dla czystych wiosen jest jasna, ale jednocześnie bardzo wyrazista i wesoła. Aby wyglądać na prawdęświetnie, czyste wiosny powinny ubierać się kolorowo. Czasami kuszą je pastelowe barwy, jak u jasnych wiosen, ale powinny wybierać nieco intensywniejsze ich odcienie. Idealne kolory to:

morski niebieski

morski zielony

turkusowy

wrzosowy fiolet

amarantowy róż

chabrowy niebieski

morelowy pomarańcz

łososiowy róż

