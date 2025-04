Dżinsy dla gruszki – sylwetka-gruszka charakteryzuje się niedużym biustem, wąską talią i krągłymi biodrami. Spodnie dla ciebie to biodrówki. Proste nogawki sprawią, że nie zaburzysz proporcji między dużym dołem i małą górą. Kieszenie powinny być uszyte ukośnie (poziome podkreślają szerokość bioder, a przecież tego chcesz uniknąć). Wybieraj ciemne kolory.

Dżinsy dla klepsydry - klepsydra - obfity biust, wąska talia i szerokie biodra. Spodnie dla ciebie: biodrówki lub spodnie z regulowanym pasem. Nie wkładaj do dżinsów koszul bez wcięcia w pasie, bo będziesz wyglądała ciężko. Jeśli chcesz ukryć różnicę między masywnymi udami i chudszymi łydkami, wybierz spodnie dopasowane w udach i rozszerzane od kolana. Długie nogawki opadające na buty na obcasie optycznie wydłużą nogi. Zrezygnuj z rurek. Zwróć też uwagę na to, by były dopasowane w talii i nie odstawały w pasie. Przy pełniejszej figurze wybieraj ciemne dżinsy typu bootcut o lekko rozszerzanych nogawkach, jeśli jesteś szczuplejsza, wypróbuj ciemne rurki z domieszką stretchu. Będą ci pasować także jeansy damskie boyfriend.

Dżinsy dla jabłka - jabłka mają szczupłe nogi i biodra, ale masywne ramiona, ciężki biust i wystający brzuch. Dla nich stworzone są wręcz spodnie z wysokim stanem. Szeroki pas na wysokości pępka ukryje niedoskonałości okolic talii, a luźne nogawki zrównoważą proporcje sylwetki. Zrezygnuj z biodrówek – ten typ spodni tylko podkreśli obfitość talii, odcinając ją od bioder i uwypuklając opływowość kształtów.

Pas powinien kończyć się tuż pod pępkiem i „trzymać w ryzach“ dolne partie brzucha. Wybieraj model z szerokim pasem i niewielką domieszką stretchu (ok. 2 proc). Unikaj kieszeni, ozdób i aplikacji na brzuchu.

Dżinsy dla tuby – Twój problem to brak wcięcia w talii. Właściwie możesz sobie pozwolić na każdy krój oprócz tych z wysokim stanem – do nich trzeba mieć biodra. Jeśli jesteś szczupła będziesz świetnie wyglądać zarówno w jasnych jak i ciemnych dżinsach, rurkach, spodniach o prostym kroju czy typu bootcut. Możesz też pozwolić sobie na aplikacje, przetarcia i kieszenie z patkami.

Jeśli masz szerokie biodra i masywne uda szukaj spodni o niższym stanie z przodu (poniżej 20 cm) i wyższym z tyłu. Pasek powinien znajdować się tuż poniżej pępka lub tuż powyżej bioder. Inna opcja to dżinsy o szerokich, zaprasowanych w kant (wydłużają i wyszczuplają) nogawkach, luźne w udach, ale nie workowate.

Jeśli masz płaską pupę – wybierz jeansy odstającymi kieszeniami na pupie. Efekt gwarantowany.

Jeśli masz długie, zgrabne nogi bez obaw możesz nosić rurki i spodnie 3/4 i 7/8. 7/8 nie wkładaj, jeśli masz długi tułów, ponieważ optycznie skracają nogi.