Oto kilka wskazówek dla ciebie, dzięki którym poznasz tajniki doboru idealnego odcienia, fasonu i stylu sukienki.

Reklama

Jaki makijaż do czerwonej sukienki? Podpowiadamy!

Dlaczego właśnie czerwona sukienka?

Ma mocny kolor, który niewątpliwie wyróżnia się w tłumie. Kobiety wybierające go są uznawane za pewne siebie i zdecydowane. Czerwień to również barwa, która działa na mężczyzn, dodaje seksapilu, a nawet kokietuje.

Czy czerwona sukienka jest tylko dla młodych?

Nic bardziej mylnego! W czerwieni doskonale prezentują się również kobiety po 50. Mocny kolor dodaje energii i ożywia, a przez to... odmładza!

Jesteś dojrzałą kobietą i chcesz wyglądać modnie? Dodaj te rzeczy do swojej garderoby!

Jaki odcień czerwieni wybrać?

Każda z nas jest w stanie wyglądać dobrze w czerwieni. Należy jednak wybrać te odcienie, które są najbardziej dla ciebie twarzowe.

Jasne, ciepłe czerwienie, takie jak: makowy, pomidorowy czy koralowy będą idealnie współgrać z urodą delikatnych złotych blondynek o ciepłej karnacji. Nieźle też wyglądać w nim będą szatynki o kasztanowych włosach i rude.

Wiśniowy, odcień czerwonego wina czy malinowy to barwy dla kobiet o chłodniejszym typie urody. Ożywią oliwkową twarz szatynek lub chłodnych blondynek. Strażacką czerwień czy karmazynowy powinny wybrać brunetki czy szatynki o południowym typie – będzie idealnie współgrał z ich wyrazistą urodą.

Uwaga! Jeśli twoja twarz ma skłonność do zaczerwienień, zakładając czerwoną sukienkę musisz zadbać o mocniejszy makijaż. Ciut grubsza warstwa podkładu i pudru będzie tu wskazana, bo w przeciwnym razie twój problem może być uwypuklony.

Na jaką okoliczność założyć czerwoną sukienkę?

Wszystko zależy oczywiście od fasonu i materiału, z którego jest uszyta. Zdecyduj się na czerwoną sukienkę do pracy, jeśli masz tego dnia ważne wystąpienie lub biznesowe spotkanie na którym chcesz, by postrzegano cię jako osobę zdecydowaną i profesjonalną. Czerwona sukienka pomoże ci również zrobić wrażenie na randce – mężczyźni lubią ten kolor. I lubią sukienki :) Wybierz czerwoną sukienkę na wieczór, a poczujesz się elegancko i bardzo kobieco.

Nie ma też przeszkód, by nosić czerwień na co dzień. Sięgnij po taką sukienkę, jeśli rano obudzisz się bez humoru lub energii – kolor pełen wigoru plus komplementy od znajomych za piękny wygląd powinny zrobić swoje!

Jaki fason powinna mieć twoja czerwona sukienka?

Kieruj się kształtem swojej sylwetki. Klasyczne ołówkowe nadają się dla tych, które chcą podkreślić kobiecą figurę. Pudełkowe i oversize dobre zamaskują brzuszek czy pełne biodra jednocześnie eksponując nogi. Rozkloszowane będą bardzo szykowne, szczególnie na rodzinne uroczystości.

Czerwona sukienka – w jakim stylu dobrze się prezentuje?

Minimalistyczna forma to z pewnością strzał w dziesiątkę – prosty krój pozwoli "zagrać" intensywnemu kolorowi. Romantyczki, które chcą jednak wyglądać bardziej nowocześnie mogą wybrać czerwoną sukienkę w kwiaty. Sukienka hiszpanka z odkrytymi ramionami lub falbanami to idealne sukienki letnie pełne temperamentu. A czerwona koronka to sto procent seksapilu...

Może skusisz się na jedną z kreacji w naszej galerii?

Reklama

Może zainteresują cię też:

Podejrzałyśmy, jakie buty nosicie do czerwonej sukienki. Czy aby prawidłowo?

Jakie buty do czarnej sukienki? Zobacz, co wybierają gwiazdy!

Letnia sukienka Anny Lewandowskiej to hit! Cena? Na każdą kieszeń!