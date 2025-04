Anna Lewandowska jest uznawana nie tylko za ikonę zdrowego stylu życia, ale również... mody. Żona Roberta Lewandowskiego nie ukrywa, że podobnie jak każda kobieta, lubi dobrze wyglądać. Chętnie nosi ubrania światowych marek, które - nie ma się co oszukiwać - nie są dostępne dla większości Polek. Na szczęście nie trzeba wydawać majątku, by wyglądać stylowo. Wystarczy zajrzeć do sieciówek!

Kozaki Anny Lewandowskiej - marka i cena

Anna Lewandowska pojawiła się na pokazie najnowszej kolekcji Violi Piekut. Trenerka tego wieczoru miała na sobie zjawiskową sukienkę z granatowego aksamitu. Kreacja miała głęboki (i bardzo odważny!) dekolt. Podczas kiedy wszystkie oczy były skierowane na dekolt Anny Lewandowskiej, my patrzyłyśmy... na buty!

fot: ONS

Anna Lewandowska dobrała do kreacji wysokie, marszczone kozaki z ostrymi noskami. Buty pochodzą z kolekcji Isabel Marant. Cena? Oszałamiająco wysoka! Za kozaki trzeba zapłacić ponad 4 tysiące złotych. Czy stylowy wygląd zawsze musi być tak drogi? Niekonicznie!

Gdzie kupić podobne?

Ponieważ buty Anny Lewandowskiej wpadły nam w oko, postanowiłyśmy poszukać ich tańszych odpowiedników. I udało się! Podobne kozaki ma w swojej ofercie Zara. Buty wykonane są ze skóry naturalnej. Mają stabilny obcas w formie słupka oraz nosek w szpic. Są dostępne w kilku kolorach, w tym czarnym. Kozaki z Zary kosztują 10 razy mniej niż te, które wybrała Anna Lewandowska. Za model z sieciówki trzeba zapłacić 459 zł.

fot: materiały prasowe

Właśnie za to kochamy sieciówki! ;)

