Kasia Cichopek uchodzi za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Stylizacje aktorki zawsze przyciągają uwagę elegancją i zmysłowością. Najnowszy hit to seksowna czarna sukienka, która stała się obiektem westchnień użytkowniczek Instagrama.

Mała czarna z dekoltem w stylu Kasi Cichopek

Katarzyna Cichopek zamieściła na Instagramie zdjęcie z nagrań do nowej edycji programu „Czar par”. Kultowy turniej dla par małżeńskich wraca na antenę po 20 latach przerwy. Kasia Cichopek oraz jej mąż Marcin Hakiel, uchodzący za jedna z lepiej dobranych par w show-biznesie, zostali jurorami w programie.

Aktorka zaprezentowała się w kuszącej małej czarnej z głębokim dekoltem. Kreacja pochodzi z kolekcji popularnej marki Guess. Sukienka idealnie podkreśliła walory kobiecej sylwetki gwiazdy. Po zdjęciem natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy z komplementami.

- Torpeda to mało powiedziane! - Oj, pięknie! Sex bomb! - Bosko, pani Kasiu! - piszą fani.

Trudno się nie zgodzić z tymi słowami zachwytu!

Oto kolejny dowód na to, że mała czarna sukienka to rzecz, którą każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Uratuje nas zawsze wtedy, kiedy po raz kolejny stajemy przed dylematem, w co się ubrać. Idealnie nadaje się na wiele wyjść np. imprezy w gronie znajomych.

Jeśli zdecydujesz się na seksowną wersję z głębokim dekoltem, zyskasz kreację na specjalne okazje, takie jak randkę lub świętowanie rocznicy związku. Koniecznie wybierz fason, który podkreśli atuty twojej sylwetki!

