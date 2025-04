Właśnie pakujemy się na upragniony urlop. Na te dwa tygodnie czekamy przez cały rok i chcemy, aby ten czas był wyjątkowy. Dlatego właśnie staramy się pamiętać o wszystkich drobiazgach, które mogą okazać się przydatne.

Olejek do opalania to fajna alternatywa dla tradycyjnego balsamu. Czym się różni?

14 rzeczy, które warto zabrać ze sobą na wakacje

Dzisiaj nie będziemy mówiły o oczywistych rzeczach, jak ubrania czy strój kąpielowy. Skupimy się na ubraniach, kosmetykach i gadżetach, których zazwyczaj nie zabieramy ze sobą.

Nie ma znaczenia, gdzie jedziesz. Do walizki wrzuć zawsze kurtkę przeciwdeszczową, luźną bluzę (najlepiej z kapturem) i cienki szalik. Bluza przyda się w czasie chłodnych wieczorów, ochroni przed wiatrem i w czasie przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach. Chusta lub szalik może ochronić głowę przed promieniowaniem słonecznym i może zastąpić ręcznik plażowy.

Warto mieć ze sobą cienką torbę wielorazowego użytku. Będziesz mogła do niej schować pamiątki z wakacji, zakupy lub rzeczy na plażę. Nie zapomnij również o wygodnych klapkach, które pasowały do letniej sukienki i sprawdzą się na basenie.

Od jakiegoś czasu w bagażu podręcznym wozimy dodatkowy zestaw ubrań, który jest dostosowany do warunków pogodowych panujących w kraju, do którego się wybieramy. Niestety nigdy nie masz pewności, że walizka doleci razem z tobą. Dzięki temu będziesz mogła się odświeżyć, przebrać i spokojnie zaczekać na bagaż.

Jeżeli jedziesz w ciepłe kraje, to oprócz olejków do opalania zbierz ze sobą... balsamy po opalaniu i panthenol, który będzie niezbędny w przypadku oparzeń słonecznych.

Pamiętaj również o sprayu na komary i chusteczkach antybakteryjnych. Dobrze mieć pod ręką również mini apteczkę - coś przeciwbólowego, plastry, wapno i preparat pomagający zwalczyć biegunkę. Niby żyjemy w czasach, w których zawsze można wszystko kupić, ale mimo wszystko lepiej mieć przy sobie sprawdzone preparaty.

Na koniec zostawiłyśmy kilka gadżetów przydatnych w samej podróży. Oczywiście powerbank, poduszka podróżna (najlepiej dmuchana), oryginalny brelok (dzięki niemu błyskawicznie odnajdziesz swoją walizkę) i etui na dokumenty.

Od jakiegoś czasu zawsze podróżujemy z paszportem i dowodem osobisty. Nawet gdy zgubisz lub zostanie ci skradziony któryś z dokumentów tożsamości, to bez problemu będziesz mogła wrócić do kraju. Oczywiście pamiętaj, żeby trzymać je w różnych miejscach.

