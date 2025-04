Mimo, że szykują się różne okazje, nie musisz upychać w walizce całej szafy. Oprócz stosownej liczby bielizny, skarpetek czy ulubionej piżamki, wystarczy dobra baza. Warto, by rzeczy, które je tworzą, współgrały ze sobą kolorystycznie (łatwiej będzie je zestawiać). Ubrania, które pakujesz do walizki powinny być uniwersalne i pasować do każdej sytuacji.

Co spakować na wakacje?

Warto np. zapakować lekką sukienkę, która zajmuje mało miejsca, a nada się zarówno na wieczorna imprezę, jak i dzienne zwiedzanie miasta czy na spacer po plaży. Poza tym, ta sama sukienka w jednej chwili może zamienić się w modna spódnicę w stylu hippie. Postaw na prostotę. Zwróć również uwagę na to, by ubrania były uszyte z tkanin, które nie wymagają prasowania. Praktyczne są te z dodatkiem poliestru – nie gniotą się, szybko schną i zajmują mniej miejsca, niż czysta bawełna. Wybór ubrań dostosuj do miejsca, w które wybierasz sie na urlop. Nad morze warto np. zabrać pareo, które możesz wiązać na wiele sposbów, a w góry buty trekingowe i plecak, zamiast torby plażowej.

Oto przykładowy zestaw:



Bluza rozpinana, moze być z kapturem T-shirt Top na ramiączka Sukienka z karczkiem w gumkę Dżinsy ze stretchem Szorty Sandałki Klapki gumowe Sportowe buty Torba plażowa Nakrycie głowy Chusta

Na spacer

W upalny dzień na przechadzkę po deptaku wybierz T-shirt i szorty. Przyda się też torba i sandały (najlepiej na grubych podeszwach, które chronią stopy).

Na rower

Idealny będzie zestaw składający sie butów sportowych, topu i dżinsów (ich nogawki możesz modnie wywinąć). W razie potrzeby na ramiona możesz zarzucić chustę.

Na plażę

Oprócz stroju kąpielowego zamiast pareo wybierz szorty. Możesz je nosić z górą od kostiumu lub topem. Obowiązkowo pamiętaj o nakryciu głowy i klapach.

Na wycieczkę

Koniecznie zdbaj o wygodę i wybierz stretchowe spodnie i sportowe buty. Na kaprysy pogody przyda się lekka bluza z kapturem. Możesz przewiązać ją w talii.

Do kawiarni

Sukienka w stylu lat 80. jest uniwersalna, bo możesz nosić ją solo lub jako spódnicę maksi. Szykownie, ale niezobowiązująco i wygodnie.

