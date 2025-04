Oczywiście to nie szata zdobi człowieka, ale na co dzień to właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie ocenić osobę w krótkim czasie. Rozróżniamy umundurowania, lekarskie kitle, czy innego rodzaju uniformy. A co mówią o nas ubrania, które same nosimy? Czasem wybieramy je nieświadomie, bo właśnie w nich czujemy się dobrze. To wiele znaczy, bo w końcu ubrania są nieodzowną częścią naszego życia.

1. Seksowna czerwień

Badania stwierdziły, że nie bezpodstawnie ten kolor jest barwą miłości. To właśnie czerwień sprawia, że mężczyźni zwracają na nas większą uwagę. Widzą nas jako obiekty pożądania i osoby bardziej pociągające seksualnie.

2. Stereotypowe myślenie

Noszenie okularów jest trendy, w końcu hipsterzy nie mogą się bez nich obejść. Jednak naukowcy doszli do wniosku, że noszenie ich sprawia, że wyglądamy na mądrzejsze, jednak niekoniecznie na bardziej atrakcyjne.

3. Znane marki

Nosimy ubrania od znanych marek, bo podświadomie stanowią one o naszym statucie społecznym. Czujemy się lepiej we własnym ciele, a do tego dajemy znak otoczeniu, że powinnyśmy być traktowane lepiej niż przeciętnie.

4. Formalnie

Jeśli nosimy ubrania bardziej formalne ludzie bardziej nam ufają uważając nas za osoby pewne i zaufane. To samo tyczy się właśnie lekarzy. Lekarz bez kitla będzie miał mniejszy wpływ na naszą ocenę niż ten ubrany w odpowiedni strój. Stonowane stylizacje, garnitury, czy komplety dają znak osobom nas otaczającym, że jesteśmy "profesjonalni".

5. Na co dzień

Osoby ubierające się na czarno uważane są często za neurotyków (nie tyczy się to jedynie branży modowej, bo tam jedyny słuszny kolor to właśnie czerń :). Ci, którzy są niedbali w ubiorze to lekkoduchy, dają znać otoczeniu, ze są otwarci na nowe wyzwania. Zaś kobiety, które noszą duże dekolty i chwalą się nogami w krótkich spódniczkach są odważne i narcystyczne.

