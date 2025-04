Krótka historia

Nazwa szmizjerka pochodzi od francuskiego słowa chemisiere oznaczającego „koszularkę”. Za jej „matkę” uważa się Coco Chanel. Legenda mówi, że będąc na wyścigach konnych uznała, że jest zbyt elegancko ubrana i poprosiła siedzącego obok mężczyznę, by oddał jej swoją koszulę. Ubrała się w nią i zrobiła prawdziwą furorę.

O fasonie

Wersja podstawowa to model z kołnierzykiem, długim rękawem z mankietami i zapięciem na guziki. Od męskiej koszuli różni się tym, że jej góra jest bardziej dopasowana, a dół lekko się kosztuje. Najczęściej nosi się ją z paskiem w talii.

Szmizjerki szyje się na ogół z nieco sztywniejszych materiałów, wtedy są doskonałymi sukienkami, np. do pracy. Często uznaje się je za ubrania typu baza, bo bardzo łatwo łączą się z innymi częściami garderoby. Dobrze wyglądają np. z żakietem, sweterkiem od bliźniaka lub z dłuższym kardiganem.

Jak ją nosić?

W opcji na co dzień i na weekend można zestawić ją z krótką dżinsową kurtką i trampkami lub dodać do niej baleriny, a pasek zamienić na szerszy i bardziej ozdobny. Warto rozpiąć kilka guzików u góry i kilka u doły, by szmizjerka nabrała luzu, a nawet seksapilu.

Dla kogo szmizjerka?

Klasyczna szmizjerka jest bardzo łaskawa dla figury. Jej prosta forma optycznie wyszczupla i wydłuża sylwetkę. Pasek w talii akcentuje talię podkreślając figurę typu gruszka. Dobry jest również typ dekoltu – rozpięte guziki szmizjerki tworzą dekolt typu V, który, jak wiadomo, wydłuża szyję.

Jak stylizować szmizjerkę?

A oto kilka propozycji z Instagrama. Okazuje się, że lubicie szmizjerki i doskonale się w nich prezentujecie! Zobaczcie przy okazji, jak różne mogą być fasony tej samej sukienki.

fot: screen Instagram

fot: screen Instagram

Warto też zwrócić uwagę na nietypowe potraktowanie szmizjerki – ciekawie wygląda noszona do spodni. Najbezpieczniej zestawić ją z wąskimi rurkami – będzie wtedy pełniła rolę długiej tuniki. Dla odważnych i wysokich kobiet – propozycja ze spodniami o szerokich nogawkach – bardzo nonszalancka i stylowa.

fot: screen Instagram

