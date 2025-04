W sklepach pojawiło się mnóstwo sukienek z cekinami. Tego trendu nie sposób nie zauważyć. Cekinowe sukienki pojawiły się w większości polskich sieciówek. Ich kolorystyka jest mocno zróżnicowana: od szlachetnego srebra i złota po seksowną czerwień i kobiece pastele. Ale czy każdy może je nosić? Zobacz podpowiedzi stylistki: kto może je nosić i na jaką okoliczność.

Kiedy można nosić cekinowe sukienki?

Są obecnie tak modne, że nie trzeba wielkiej okazji, by je założyć. Będą eleganckim strojem na rodzinnym spotkaniu, ale możesz założyć je wybierając się na kawę z koleżanką. Doskonale nadają się na dyskotece, bo cekiny świetnie odbijają światło i pięknie mienia się w ruchu.



Kto będzie wyglądał w nich dobrze?

Niestety blask i specyficzna faktura wyszywanego paciorkami materiału optycznie dodaje kilogramów. Całe cekinowe sukienki zarezerwowane są więc dla szczupłych. Dziewczyny pulchniejsze powinny zdecydować się na mniejsze aplikacje, np. wykończony cekinami dekolt lub lśniącą lamówkę przy gładkiej sukience



Jak dobrać do nich dodatki?

Pamiętaj, że nadmiar "szczęścia" w stroju to kiczowaty efekt. Jeśli sukienka jest bardzo zdobna, nie warto dodawać do niej wzorzystej albo jeszcze bardziej błyszczącej torebki. Najlepsza będzie spokojniejsza np. z licowej skóry. Do minimum powinno się również ograniczyć biżuterię.

