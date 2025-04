Ten model sukienki od kilku lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Wraca wraz z każdym sezonem jesienno-zimowym. Mowa o wyszywanej cekinami sukience z Zary, która co roku jest jednym z największych hitów sprzedażowych marki. Z pewnością nie inaczej będzie w tym sezonie!

Cekinowa sukienka z Zary

To już sukienka-klasyk! Wraz ze zbliżającym się końcem roku, można spodziewać się, że na półkach w Zarze pojawią się cekinowe sukienki. Powód? To idealne kreacje wieczorowe, które w tym okresie roku są szczególnie poszukiwanie na takie okazje jak święta czy sylwester.

Mowa o dopasowanej sukience mini o kroju bodycon. Połączenie dopasowanego fasonu z błyszczącymi cekinami sprawia, że każda kobieta wygląda w niej oszałamiająco. Najbardziej pożądana jest czarna sukienka z cekinami, do której wystarczy dobrać szpilki i kopertówkę w tym samym kolorze, by wyczarować imprezowy look, który z pewnością zrobi wrażenie.

Od lewej: Aksamitna sukienka z cekinami, Zara, cena ok. 199,00 zł; Sukienka wyszywana cekinami, Zara, cena ok. 99,90 zł

W tym roku w ofercie Zary znalazły się również inne warianty kolorystyczne. Można wybierać spośród sukienek w kolorze srebrnym, czerwonym i wielu innych. Jednak nie jest powiedziane, że kreacja musi być gładka. Marka przygotowała również propozycje wielokolorowe, w paski i inne wzory. To, jaką wybierzesz zależy tylko od tego... na ile się odważysz!

Z czym nosić cekinową sukienkę?

Decydując się na stylizację z taką kreacją w roli głównej, warto pamiętać, że cekiny są ozdobą same w sobie. Dlatego wybierając dodatki do sukienki z cekinami należy zachować dużą ostrożność. Ważne, by pamiętać o złotej zasadzie umiaru i pozwolić sukience stanowić najważniejszy (i najbardziej efektowny!) element całego stroju.

Czasem wystarczą jedynie wspomniane wyżej czarne lub cieliste szpilki oraz niewielka torebka. Jeśli zależy ci na biżuterii, postaw na jedną wyrazistą rzecz np. dużą bransoletkę lub naszyjnik. W przypadku pań, które wolą subtelniejsze dodatki, dobrym wyborem będzie delikatny naszyjnik tzw. „celebrytka”.

