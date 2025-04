Gospodyni programu „Dzień dobry TVN” chętnie nosi ubrania i dodatki w stylu boho. Potrafi doskonale łączyć je z np. z klasycznymi elementami garderoby. Uwadze wielbicielek Kingi Rusin nie umknął zestaw w orientalne wzory, który prezenterka miała na sobie w czasie weekendowego wydania porannego show TVN. Wiemy, gdzie i za ile można go kupić.

Cena kompletu w stylu boho

Kinga Rusin miała na sobie bardzo oryginalny komplet, który pochodzi z kolekcji Re Design marki Reserved. Styl boho nadal nie wychodzi z mody. Co więcej, idealnie wpisuje się w trendy na sezon jesień-zima 2019/2020.

Styliści zalecają, by nosić go nie tylko w tradycyjny wydaniu, czyli np. z kożuszkami czy zamszowymi botkami. Najnowsze tendencje wskazują, by łączyć go z elementami w stylu glamour z połowy XX w. Wskazana jest złota biżuteria: wiszące kolczyki, barokowe broszki czy wyrafinowany aksamit.

Kinga Rusin słynie z doskonałego wyczucia estetyki oraz orientacji w modowych nowikach. Dziennikarka dla wielu Polek jest niekwestionowaną ikoną mody.

Koszula, z efektownym wiązaniem pod szyją, została uszyta z wiskozy. Tkanina z żakardowym, autorskim wzorem w stylu orientalnym, doskonale pasuje do obowiązujących trendów. Urzeka nie tylko wzorem, ale również również kolorystyką, która jest rewelacyjna na jesień. Za bluzkę trzeba zapłacić 199,99 zł.

fot. Materiały prasowe

Szerokie spodnie będą bardzo modne w nowym sezonie. Te, z kolekcji Reserved, mają podwyższony stan, który perfekcyjnie podkreśla talię. Proste nogawki dają dużą swobodę ruchów. Spodnie - podobnie jak bluzkę - uszyto z wiskozy. Trzeba za nie zapłacić 199,99 zł. Można je nosić w zestawie z koszulą w ten sam print (bardzo hot!) lub łączyć np. z klasyczną białą bluzką.

fot. Materiały prasowe

