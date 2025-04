W XIX wieku body było zarezerwowane jedynie dla akrobatów i tancerzy jako stój sportowy. Dopiero w latach 50. XX wieku zostało włączone do codziennej garderoby i stanowiło nieodłączny element sylu pin-up. Nosiła je chętnie Brigitte Bardot i Audrey Hepburn. Dziś body jest popularną bielizną i modną alternatywą dla bluzek.

Bielizna modelująca - przyjaciel każdej kobiety

10 powodów, dla których warto nosić body:

1. Jest seksowne

Otula ciało niczym druga skóra, kojarzy się nieco z gorsetem albo kostiumem kąpielowym, a to działa na zmysły...

2. Jest zawsze na swoim miejscu

Idealnie dopasowuje się do sylwetki, nie musisz więc obawiać się, że jakaś część twojej bielizny zroluje się tworząc nieporządany kształt.

3. Podkreśla kobiece kształty

Przylega do ciała i pięknie eksponuje zarówno biust jak i talię.

4. Jedna część – brak kłopotów z dopasowaniem

Prosta sprawa: jest kompletem samym w sobie, czyli doskonałą alternatywą dla stanika i majtek.

5. Maskuje niedoskonałości

Przykrywa brzuszek i niechciane fałdki po bokach talii. Dla większego efektu wypróbuj specjalne body wyszczuplające sylwetkę.

6. Sprawia, że ubranie lepiej leży

Bluzki czy sukienki noszone na body mniej się marszczą i zagniatają, szczególnie te przy ciele.

7. Jest idealnym topem

Uniwersalne modele możemy traktować jak bluzkę. Noszone do spódnic czy spodni ma tą przewagę nad zwykłą bluzką wkładaną "do środka", że nie zmarszczy się i nie "wyjdzie" na zewnątrz.

8. Pasuje do wielu stylizacji

Koronkowe body włożone pod żakiet czy miękki kardigan będzie wyglądało bardzo seksownie. Możesz je połączyć ze skórzanymi dżinsami czy obcisłymi dżinsami dla większego efektu. Bawełniane – pod bomberką czy dżinsówką z powodzeniem zastąpi t-shirt. Nieźle też wyglądać będzie do szortów i trampek. Nie zapominaj też o klasycznym połączeniu a’la Audrey Hepburn – z dłuższą, rozkloszowaną spódnicą.

9. Sprawdzi się pod przeźroczystościami

Włóż je pod bluzkę z prześwitującego materiału, by nie ukazywała zbyt dużo. Wybierz body w kolorze ciała lub tym samym co bluzka. Nalepsze będzie to z cienkimi ramiączkami i z gładkiego materiału.

10. Przyda się do ćwiczeń

Mowa tu oczywiście o bawełnianym, wygodnym body. Zapewi maksymalny komfort np. przy najbardziej skomplikowanych asanach na jodze.

