Szaleństwo na udziwnione rękawy trwa już od kilku sezonów i nie słabnie. I, co ciekawsze, znajduje coraz więcej zwolenniczek. Kto nawet nie był przekonany, ugiął się pod ciężarem coraz to nowszych propozycji popularnych sieciówek.

Jeśli chcesz się skusić na bluzkę czy sukienkę z oryginalnymi ramionami, musisz wiedzieć, że:

1. Taka ozdobna bluzka nie jest dla każdego

Rozbudowane np. wielkimi bufkami ramiona nie będą wyglądały dobrze przy figurze typu odwrócony trójkąt, bo znacznie powiększają górną część ciała. Falbaniaste rękawy nie będą też dobrym pomysłem dla pani ze sporą nadwagą, bo optycznie pogrubiają sylwetkę. Dobrze natomiast wyglądać w niej będzie pani o wąskich ramionach.

2. Nosząc taką bluzkę, można znacznie ograniczyć ilość biżuterii

Rękawy są tak zdobne, że aż szkoda robić im konkurencję. Z pewnością zbędne będą bransoletki, jeśli mankiety są wykończone falbanami czy wymyślnymi szczypankami. Nie ma po co dodawać rozłożystej kolii do bluzki z rozbudowanymi bufkami.

3. Wymyślna bluzka nie nadaje się pod żakiet

Niby – po co zakrywać jej największe atuty, ale co w przypadku chłodniejszej pogody? Problemem może być także klasyczna kurtka lub żakiet, bo wciskając ręce w owej pięknej bluzce w rękawy wierzchniego okrycia istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą nieźle pogniecione. Jak tego uniknąć? Należy mieć/zainwestować w płaszcz z szerokimi rękawami lub okrywać się ponczem/chustą. W sklepach są jednak bluzki damskie jesienne. Na te założysz żakiet bez problemu.

4. Oryginalne rękawy wymagają odpowiedniego prasowania

Wszystko zależy od rodzaju ozdób, ale, na pewno wiesz to sama, każda pliska, fałda czy falbana wymaga więcej czułości przy prasowaniu. Mój patent na takie trudne przypadki to prasowacz parowy – nie zagniata materiału, a prasuje co trzeba.

