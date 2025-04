1 z 7

Cajmel - Karolina Ościk

Karolina Óścik to piękna i młoda kobieta, która ma klasyczny styl, a perełek do swoich stylizacji szuka często w lumpeksach. Nie ma sensu wypatrywać jej na branżowych imprezach, bo stroni od blasku fleszy i rozgłosu. Jednak to nie przeszkodziło jej zostać ambasadorką kilku marek odzieżowych i podpisać umowę z popularną marką makijażową.

Jej blog istnieje od 2010 roku i dość szybko zdobył popularność. Obecnie na Facebooku obserwuje ją 87 tysięcy osób, a na Instagramie 75 tysięcy osób. Pewnie to zasługa jakości postów, które zamieszcza Karolina. Piękne zdjęcia i ponadczasowe stylizacje sprawiły, że obecnie jest jedną z najpopularniejszych blogerek w Polsce.