Kto powiedział, że bloga modowego mogą prowadzić tylko 20-latki? Renata Jazdzyk z powodzeniem potwierdza, że tak nie jest. Sama mówi o sobie „lady 50+”. Prowadzi bloga Vens Wife Style i konto na Instagramie ze swoimi stylizacjami. Poza wiekiem wyróżniają ją odważne kolory i ciekawe zestawienia. Oto najmodniejsza Polka w Anglii.

Czy kobieta po 40-tce może ubierać się tak, jak chce?

Jeśli macie dosyć dwudziestokilkuletnich blogerek i podobnie wyglądających modowych instagramerek, ta galeria jest dla was. Renata Jazdzyk udowadnia, że po 50-tce też można eksperymentować z modą i dzielić się efektami z innymi. A przy tym świetnie wyglądać!

Pochodzi z Łodzi, ale od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Długo przymierzała się do założenia bloga, ostatecznie namówili ją do tego córka i mąż.

Renata ma nosa do nieoczywistych połączeń i miksowania stylów. Inspiruje się pokazami mody, Instagramem, magazynami mody. W jej codziennych zestawach znajdują się zarówno ubrania i dodatki z sieciówek, jak i największych światowych marek.

Wybraliśmy kilka z jej ciekawszych stylizacji – zapraszamy do galerii.

