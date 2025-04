Jeśli zainteresowałaś się tym tematem, to znaczy, że zastanawiasz się nad tą opcją. Spróbujemy więc cię do niej przekonać :).

Dlaczego warto nosić bielizną wyszczuplającą?

1. Zmieni rozmiar twojej odzieży nawet o dwa numery

Dzięki specjalnej konstrukcji obciska nieco mocniej niektóre partie ciała, a dzięki temu zmienia się ich obwód. Jeśli to jest twoim głównym celem, wybierz body lub wyszczuplającą halkę.

2. Spłaszczy brzuch

Nawet szczupłe kobiety mogą mieć problem z tą wypukłością. Poszukaj modelujących majtek, które mają sztywniejszą wstawkę z przodu, która trzyma brzuszek w ryzach.

3. Wymodeluje talię

Marzy ci się węższa talia? Wybierz gorset lub wysokie majtki sięgające aż do linii biustu. Możesz też wypróbować wysokie majtki z szelkami, które zapobiegają się osuwaniu bielizny.

4. Sprawi, że ubrania będą lepiej się układały

Modelująca bielizna jest często grubsza i sztywniejsza, a dzięki temu tworzy gładką prostą powierzchnię. Na takim „podłożu” ubrania dobrze leżą.

5. Jest ładna

Nowoczesna wyszczuplająca bielizna niczym nie przypomina babcinych majciochów sprzed lat. Modele mają często koronkowe wykończenia, lekko połyskujący materiał lub dyskretne ozdoby.

6. Nie odznacza się pod ubraniem

Większość modelujących sylwetkę modeli nie ma szwów, a to oznacza, że sztywne krawędzie nie będą widoczne pod materiałem. Pod jedwabną czy satynową koszulką czy cienkie materiałowe spodnie – rozwiązanie idealne.

7. Obecnie na topie

Wystarczy przejrzeć kolorowe magazyny, by przekonać się jak często sięgają po nią styliści. Dodaje kobiecości, wprowadza nutę zmysłowego stylu retro i pięknie łączy się z prostymi ubraniami.

8. Poprawia postawę

W modelującym body czy gorstecie instynktownie prostujemy się, brzuszek mamy spłaszczony, więc cała sylwetka wygląda atrakcyjniej.

9. Kręci facetów

Nie wszystkich, to fakt, ale przypomnij sobie Brigitte Jones i jej słynne majtki, które doprowadzały do szaleństwa Daniela Cleavera :). Obcisły gorset unoszący piersi do góry też może się spodobać ukochanemu. Wypróbuj z resztą sama!

