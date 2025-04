Bielizna to nasza broń kobieca. Działa jak zbroja. Chociaż dla innych niewidoczna to jednak z niezwykłą siłą rażenia. Dodaje odwagi, poprawia humor i ostatecznie mocno wzmacnia pewność siebie. Z okazji zbliżającego się dnia miłości zachęcamy, żeby samą siebie trochę rozpieścić i zrobić sobie prezent. Od siebie, dla siebie. Bielizna na walentynki to doskonały pomysł! Elegancki, wysokiej jakości komplet niech będzie twoim małym luksusem.

Zestawy z tego zestawienia sprawią, że będziesz czuć się jeszcze bardziej sexy. Ta bielizna na walentynki skradnie serce. Celebruj więc ten dzień najpiękniej, jak się da i biegnij do sklepów. Wiele znanych marek z tej okazji przygotowało sezonowe obniżki, więc masz szansę kupić ją w bardzo atrakcyjnych cenach.

Mała podpowiedź: chociaż te seksowne sety wrzuciłyśmy do kategorii „bielizna na walentynki”, niektóre modele z powodzeniem będą mogły ujrzeć światło dzienne w codziennych stylizacjach.

Jadalna bielizna na walentynki

W walentynki nie można zapomnieć o czerwonej bieliźnie. To klasyk. Jednak zamiast koronek, proponujemy z tej kategorii jedwabny zestaw z górą typu hiszpanka. Top ma możliwość regulacji, dzięki czemu z powodzeniem dopasujesz go do swojej sylwetki. Taka nieoczywista bielizna na walentynki będzie strzałem w 10.

fot. Zhilyova, top cena: 619zł ; dół cena: 319zł /materiały prasowe

Dzień Zakochanych to dobry moment, żeby dać się ponieść fantazji. Bielizna na walentynki może prowokować i być jednocześnie bardzo sensualna, jak np. komplet, który znajdziemy w ofercie marki Zhilyova. Intryguje, kusi i przyciąga wzrok. Jednym słowem — piękny, ultrakobiecy zestaw! Elementem dodatkowym jest dołączony sznurek, który można wykorzystać, gdy chcemy dodać szczyptę pikanterii.

fot. Zhilyova, biustonosz cena: 489zł ; dół cena: 259zł /materiały prasowe

Mocno wycięte figi z regulowanymi paseczkami i gorsetowa góra — taka bielizna na walentynki przyprawia o zawrót głowy i jest szalenie zmysłowa. Sam biustonosz od kompletu świetnie wypadnie w połączeniu z oversizowe'ą białą lub czarną koszulą. Rozepnij jeden guzik więcej, żeby dyskretnie odsłonić gorset. Inna możliwość? Skórzana marynarka, jeansowe wide leg i koronkowa góra stworzą równie udany look. Stylizacja idealna na randkę.

fot. The Lovis, gorset cena: 269zł; dół cena: 109zł /materiały prasowe

Czarny, koronkowy biustonosz nie musi być taki banalny. Włoska marka Intimissimi ma na niego patent i zdobi ramiączka perełkami. Trójkątne miseczki z haftowanymi kwiatami dodają całości jeszcze większego uroku. Taki mix to dowód na to, że bielizna na walentynki może być małym dziełem sztuki.

fot. Intimissimi, biustonosz cena: 149,90zł; figi cena: 59,90zł /materiały prasowe

Czarna, satynowa balkonetka w parze z siateczkowymi majtkami z wysokim stanem to kolejna propozycja na apetyczny set, który będziesz chciała mieć w swojej kolekcji. Dół pięknie wymodeluje sylwetkę, natomiast górę śmiało możesz wykorzystać jako top pod marynarkę. Bielizna na widoku to jeden z mocniejszych trendów ostatnich miesięcy, więc bez skrupułów korzystaj z tej opcji.

fot. Balkonetka OW Collection, cena: 73zl; Majtki Li Parie cena: 239zł /materiały prasowe

Alternatywnie? Bielizna na walentynki może być też z przymrużeniem oka, jak np. majtki z zabawnymi, nieco przewrotnymi napisami i aplikacjami. Wykonane z wysokiej jakości elastycznego tiulu gwarantują komfort przez cały dzień. Aby stworzyć na ich bazie uwodzicielski komplet, połącz je z siateczkową górą lub prostym, czerwonym lub beżowym biustonoszem. Całość można uzupełnić o pończochy i pas.

fot. Zhilyova, figi Lonely for you only cena: 159zł; figi Just friends cena: 159zł; czarne figi cena: 229zł/materiały prasowe

