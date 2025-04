Białe spodnie? W Polsce ten typ odzieży dalej kojarzony jest z brakiem gustu. Na Zachodzie bardzo popularne, u nas powoli zjednują sobie zwolenniczki. Gdzie i jak się w nie ubierać, by wyglądać maksymalnie kobieco? Sprawdź nasze wskazówki.

Powrót mody na spodnie damskie o podwyższonym stanie sprawił, że modele w jasnych kolorach idealnie pasują do marynarskiego stylu. Od razu odradzamy rybaczki – fason fatalny u osób z mniej zgrabnymi łydkami.

Podobnie z rurkami – nie zakładajmy ich na siłę, bo taka jest moda. Białe spodnie najlepiej prezentują się w klasycznym wydaniu, z nogawkami prostymi (dżinsy) lub lekko rozszerzonymi (spodnie lniane).

Biały kolor optycznie pogrubia, dlatego odradzamy ten kolor spodni osobom o pełniejszych kształtach, zwłaszcza w dolnych partiach ciała.

Co na górę?

Nie popadajmy w skrajności i wystrzegajmy się na co dzień zakładania białych ubrań od stóp do głów. Lepiej pójdźmy w mocniejsze, ale klasyczne kolory. Czerwień, granat – to barwy, które dobrze grają z bielą i świetnie będą wpisywały się w klimat marynistyczny.

Wystrzegajmy się różu – o ile jako dodatek potrafi przyjemnie podkreślić nasz styl, o tyle w zestawie z bielą wygląda mało gustownie.

Jeśli spodnie są wąskie lub są to legginsy – warto założyć na górę coś dłuższego o fasonie tuniki lub minisukienki.

Szersze czy rozszerzane spodnie z wysokim stanem i w męskim stylu (z kantem i zakładkami) świetnie będą wyglądały z kardiganem lub bliźniakiem. W ten sposób nadasz zestawowi posmak retro. Na górę sprawdzą się także szerokie, bardzo krótkie, odsłaniające brzuch bluzki i T-shirty.

Z jaką bielizną?

Nawet najładniejsza bielizna nie jest naszą chlubą, gdy wystaje spod ubrania. Nie tłumaczmy się koronkowymi zdobieniami. Białe spodnie wymagają nie tylko tego, aby nic z nich nie wystawało, ale również tego, aby nic przez nie nie prześwitywało.

W tym wypadku musimy postarać się o bieliznę w kolorze cielistym. I zadbajmy o to, aby nie były to stringi – koszmar ubiegłych sezonów, który już na dobre zniknął z wybiegów.

Na różne pory roku

Chociaż na pytanie „Z jaką porą roku kojarzy ci się biel?” większość z nas bez zastanowienia odpowie „Zima!”, to odradzamy ten okres na noszenie białych spodni.

Polskiej zimie daleko do złotej polskiej jesieni i szaruga oraz błoto zmieszane ze śniegiem nie sprzyjają noszeniu białych spodni. Dlatego też białe spodnie zostawmy na wiosnę i lato, ewentualnie zimowym wypadom do ciepłych krajów. Biały kolor najlepiej odbija światło. Dlatego w lato goręcej jest tym osobom, które noszą ciemne ubrania.

Być może białe spodnie nie są synonimem elegancji, jednak istnieją okazje, na które warto je założyć. Zaliczamy do nich np. śluby (oczywiście wyłącznie w połączeniu z ciemną górą, biel jest zakazana na ślub – nie możemy robić konkurencji pannie młodej!), chrzciny czy inne rodzinne imprezy.

Najważniejsze to dobrze wyczuć klimat sytuacji, w której będziemy się znajdować. Przemyślmy swoje decyzje, bo białe spodnie podczas pikniku za miastem mogą być dla nas nie lada kłopotem.

