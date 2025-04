Klapki to obowiązkowy element letniej garderoby. Najmodniejsze są modele na obcasie, inspirowane latami 90. Gdzie takie kupić? Warto zajrzeć do Zary. Jeden z modeli hiszpańskiej sieciówki powoli staje się hitem na Instagramie!

Reklama

Białe klapki z Zary - jaka cena?

Klapki na lato powinny spełnić kilka warunków. Przede wszystkim muszą być przewiewne, dostosowane do upalnej aury. W tym roku, oprócz japonek, powinnaś zaopatrzyć się również w bardziej elegancki model.

Najmodniejsze klapki na lato 2019 - 10 hitów

Na topie są klapki w stylu lat 90. - z cienkimi paseczkami i na szerokim obcasie. Kolor? Koniecznie biały, który już dawno przestał kojarzyć się z obciachem. Teraz białe buty to must have. Klapki z Zary to nowy obiekt pożądania fashionistek. Cena tej modowej perełki to 139 zł.

Fot. Materiały prasowe

Białe klapki - pomysły na stylizacje

Buty urzekają swoją uniwersalnością. Doskonale będą pasować do letnich sukienek w kwiaty, szortów z wysokim stanem i innych ubrań, które chętnie nosimy w czasie wakacji w nadmorskim kurorcie. Stworzą szalenie modowy zestaw z innymi hitowymi dodatkami: biżuterią z muszelkami i wiklinowym koszykiem.

Jednak to dodatek, który sprawdzi się nie tylko w czasie urlopu. Białe klapki na obcasie z powodzeniem można wykorzystać również do bardziej eleganckich stylizacji. W połączeniu z biurową sukienką, lnianą marynarką czy ołówkową spódnicą, można je nosić również do pracy (oczywiście jeśli firmowy dress code tego nie zabrania).

Nie wiesz, z czym nosić białe buty tego lata, by wyglądać modnie? To żaden problem! Wystarczy zajrzeć na Instagram. Na popularnym portalu społecznościowym nie brakuje inspirujących stylizacji.

Białe buty świetnie łączą się również kwiecistymi printami i z denimem. Narzuć dżinsową kurtkę na letnią sukienkę, a stworzysz look godny ulubionej influencerki.

Reklama

Przeczytaj:

Klapki z futerkiem - 10 stylowych modeli

Japonki - najmodniejsze propozycje na lato 2019