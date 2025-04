Szukasz idealnej sukienki na lato? Zajrzyj na Instagram Anny Lewandowskiej. Najnowsza stylizacja trenerki wywołała ogromne poruszenie wśród fanek. Powodem jest letnia sukienka, która wpadła w oko internautkom. Wiemy, gdzie ją kupić!

Anna Lewandowska w białej sukience - gdzie kupić ten model?

Na co dzień Anna Lewandowska preferuje sportowe legginsy i topy. Gwiazda fitnessu nie ukrywa, że kocha modę i od czasu do czasu lubi nosić bardziej eleganckie ubrania. Wypad na wakacje z córeczką Klarą był doskonałą okazją, by założyć coś specjalnego.

Trenerka pokazała się na Instagramie w uroczej, białej sukience w stylu rustykalnym (szalenie modnym w tym sezonie!). Ciuch wpadł w oko fankom trenerki i zaczęły dopytywać, jaka jest marka tej modowej perełki.

Sukienki na lato 2019 - 5 hitowych trendów

Okazuje się, że sukienka Anny Lewandowskiej to projekt polskiej marki 303 Avenue. Model nosi nazwę Alice. Kosztuje 549 zł.

Sukienka ma najmodniejszą w tym sezonie długość do połowy łydki. Jest zapinana na guziki i ma rękawki wykończone efektownymi wiązaniami.

To idealny wybór na lato. Sukienka sprawdzi się zarówno w czasie wakacyjnych wyjazdów, jak i lata w mieście. Pasują do niej klapki, espadryle czy sandały.

Fot. Materiały prasowe

Sukienki midi będą absolutnym hitem lata! Skusisz się na podobny model?

