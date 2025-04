Wśród trendów na sezon wiosna-lato 2019 nie brakuje romantyzmu! Nic dziwnego, że koronkowa bluzka z Zary podbiła serca miłośniczek mody. Jest zmysłowa, kobieca i bardzo efektowna. Idealnie pasuje do wielu stylizacji. Zobacz nowy hit z najnowszej kolekcji Zary!

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

Biała bluzka z koronki z Zary - must have z wiosenno/letniej kolekcji Zary

Bluzka z Zary, która skradła serca internautek to model z długimi rękawami, stójką i delikatnymi mankietami. Całość uszyta jest z koronki w kolorze złamanej bieli. Model doskonale sprawdza się na wiele okazji: do pracy, na randkę z ukochanym czy na co dzień. Wszystko zależy, od doboru dodatków.

Bluzka kosztuje 109 zł i... już się wyprzedała w sklepie internetowym! To najlepiej świadczy o jej popularności. Sezon wiosenny jeszcze nie zaczął się na dobre, a bluzka już zniknęła. Wciąż można jej szukać w salonach stacjonarnych. Niewykluczone, że hitowa bluzka wróci również do sprzedaży internetowej. Chcąc kupić ją online, trzeba zachować czujność, bo ten model jest obecnie pożądany przez wszystkie wielbicielki najnowszych trendów.

Fot. Materiały prasowe

Koronkowa bluzka z Zary stała się obiektem westchnień użytkowniczek Instagrama. Niedługo po wejściu do sklepów nowej kolekcji marki, model natychmiast został jednym z największych bestsellerów. Stylizacje z białą bluzką opanowały media społecznościowe!

Tę bluzkę bez wątpienia można nazwać must have wiosny i lata 2019!

Z czym nosić koronkowe bluzki?

Hitowy model nie jest jednym, który można znaleźć w nowej kolekcji Zary. Bluzki z koronki doskonale wpisują się w trendy na nowy sezon. Są lekkie, zmysłowe i pasują do każdego typu urody. Z czym je zestawiać, by wyglądać dobrze? Podpowiadamy!

Z ołówkową spódnicą. To połączenie, które można nosić do pracy. Jeśli bluzka jest lekko prześwitująca, należy założyć pod nią body lub top - najlepiej w cielistym kolorze.

Fot. Materiały prasowe/Od lewej: Bluzka z ażurowym haftem, Zara, cena ok. 139,00 zł; Koszulka, Zara, cena ok. 79,90 zł

Skusisz się na koronkową bluzkę na wiosnę? Nasza redakcja już je pokochała!

