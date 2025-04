Świadomość tego, jak powstają ubrania, które nosisz, jest niezbędna, aby żyć w zgodzie z ekologią i tym samym chronić świat, który nas otacza. Bo to, że trzeba chronić Ziemię – jedyną planetę, jaką mamy – to więcej niż pewne. Ale jak to zrobić? Na przykład sięgając po ubrania z bawełny ekologicznej!

Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci. - Antoine de Saint-Exupéry

Bawełna ekologiczna – wybieraj świadomie

Zanim zdecydujesz się sięgnąć po nową piżamę, zastanów się, jakie jest jej pochodzenie. Dołączona metka z napisem „100% bawełny” nie oznacza wcale, że dana rzecz jest naturalna i ekologiczna. Warto o tym pamiętać, tym bardziej że w przypadku standardowych upraw bawełny, często stosowane są szkodliwe dla zdrowia środki chemiczne, które w kontakcie ze skórą, mogą wywoływać m.in. silne reakcje alergiczne.

Co ważne, choć uprawy bawełny stanowią około 2,5% wszystkich upraw na świecie, to pochłaniają aż 6% globalnego zużycia słodkiej wody! Do tego stosowane są chemiczne środki owadobójcze, sztuczne nawozy oraz preparaty chwastobójcze – wszystko to przedostaje się następnie do wód gruntowych, powodując powolną śmierć okolicznej fauny i flory.

Powodów, by kupować ubrania uszyte z bawełny ekologicznej jest wiele. Poniżej przedstawiamy tylko te najważniejsze:

Powód pierwszy: bawełna ekologiczna jest przyjazna nawet dla dzieci i alergików, ponieważ nie stosuje się do jej produkcji sztucznych nawozów

Bawełna podobnie jak inne rośliny, jest bardzo podatna na atak rozmaitych owadów, w związku z czym rolnicy radzą sobie z nimi, korzystając z agresywnych preparatów chemicznych. W wyniku stosowanych metod uprawy i zbierania plonów, jest także podatna na powstawanie silnych zanieczyszczeń, które usuwane są – ponownie - przy użyciu chemii. W przypadku bawełny ekologicznej natomiast, plantatorzy wykorzystują wyłącznie naturalne środki. Przykładowo do jej ochrony wykorzystuje się czosnek lub chili, zaś gleba może być oficjalnie uznana za organiczną jedynie po upływie kilku lat kwarantanny, czyli upraw według bardzo restrykcyjnych norm. Zamiast używania silnych pestycydów, chwasty wyrywa się ręcznie. Metodą ręczną odbywa się także zbiór bawełny, gdy ta jest już gotowa do kolejnych etapów obróbki. Aby nadać jej określony kolor, stosowane są jedynie naturalne barwniki przyjazne zarówno dla środowiska, jak i Twojej delikatnej skóry. I to właśnie dzięki temu bawełna ekologiczna jest bezpieczna nawet dla alergików i małych dzieci.

Tchibo to trzeci pod względem wielkości producent odzieży z bawełny ekologicznej na świecie! 86% bawełny wykorzystywanej do szycia ubrań sygnowanych logo „Tchibo” pochodzi ze zrównoważonych upraw.

Powód drugi: bawełna ekologiczna pozwala oszczędzać wodę a tym samym chronić środowisko

Szacuje się, że na wyprodukowanie jednego t-shirtu ze zwykłej bawełny, potrzeba nawet 2 500 litrów wody, natomiast w ekologicznych uprawach bawełny, można zaoszczędzić nawet 434 litry wody na jedną koszulkę!

Powód trzeci: bawełna ekologiczna jest miękka w dotyku oraz trwalsza niż zwykła bawełna

Ubrania uszyte z bawełny ekologicznej są nie tylko bezpieczniejsze dla środowiska i alergików, ale także wyraźnie delikatniejsze i przyjemniejsze w dotyku niż te, wykonane z bawełny konwencjonalnej. Delikatne włókna, które nie miały kontaktu ze środkami chemicznymi są bardziej elastyczne, miękkie oraz mniej podatne na upływ czasu. Zakup ubrań z certyfikowanej bawełny ekologicznej można więc potraktować nie tylko jako dogadzanie sobie, ale również jako pewnego rodzaju inwestycję na lata. Inwestycję nie tylko dla Twojego portfela, ale również dla środowiska naturalnego.

Wybieranie produktów pochodzących ze zrównoważonego rozwoju, pozwala na zaspokojenie potrzeb współczesnego pokolenia, bez narażania przyszłego na konsekwencje, które mogą powstać poprzez brak dbania o ekologię i środowisko. Warto o tym pamiętać i wdrażać zasady eko w codziennym życiu. Zamiast foliowej reklamówki, zabierz ze sobą na zakupy modną i wytrzymałą torbę materiałową, a w trakcie poszukiwań nowych ubrań do swojej szafy, poświęć chwilę na zapoznanie się z ich etykietami oraz sprawdzenie ich składu. I pamiętaj: troska o Ziemię i dobro przyszłych pokoleń zaczyna się już dziś – od najbardziej prozaicznych, codziennych wyborów.

