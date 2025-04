Witam, wybieram się na ślub i wesele. Mam niebieską sukienkę damską dość dopasowaną ale nie obcisłą . Jest nowoczesna. Przypomina takie modele Herve Legere, ale nie jest aż tak obcisła. Trochę inny krój, ale tak wygląda nowocześnie, trochę nawet kojarzy mi się ze skafandrem nurka. Ale bardzo dalekie to skojarzenie. Jakie buty i torebkę do nich mogę dobrać? Niestety mam dość masywne łydki i na bardzo wysokim obcasie i szpilkowym one są mocno spięte, co moim zdaniem nie wygląda dobrze.

Poza tym nie bardzo umiem się poruszać na takich wysokich. Sukienka jest przed kolano. Platformy są ok, ale nigdzie nie mogę znaleźć na stabilnym niewysokim obcasie. Koturny też albo tragicznie wysokie albo nie pasujące, inne skracają mi nogi. Zwariować można. No i co z biżuterią oraz fryzurą? Może jakieś podpowiedzi co do makijażu? Widzę to raczej w stylu minimalistycznym i nowoczesnym. A może mogę iść na płaskim obcasie? Ulka

Jak sobie radzić z sukienką bandażową?

Sukienki bandażowe to fason obłędnie kobiecy. Decydując się na taki krój, musimy pamiętać, że to nasza sylwetka staje się największym atutem całej stylizacji. Nie oznacza to jednak, że z dodatków należy zrezygnować. Wręcz przeciwnie. Odpowiednio dobrane, staną się stylowym uzupełnieniem wyjściowej kreacji.

Jakie wybrać buty?

Sukienkę o intensywnym chabrowym kolorze z czarnymi wstawkami najlepiej połączyć ze stonowanym kolorem butów. Czerń lub głęboki granat będą idealne. Z uwagi na rodzaj okazji oraz zobowiązujący fason samej sukienki powinny to być obcasy. Najbardziej stabilne będą te na platformie oraz na szerszym słupku. Przy umięśnionej łydce, tego typu buty będą znacznie korzystniejsze w porównaniu z obuwiem na płaskim obcasie. W tym przypadku koturny to wybór zbyt odbiegający od charakteru samej sukienki.

Biżuteria dopełnieniem weselnej kreacji

Biżuterię najlepiej dopasować w zależności od dekoltu wybranej kreacji. Jeśli jest to dekolt w kształcie litery V, sprawdzi się długi wisior z większym, ozdobnym wykończeniem - srebrna biżuteria podkreśli intensywny odcień niebieskiego. Jeśli Twoja sukienka ma niewielki lub prostokątny dekolt na szerokich ramiączkach, świetnym uzupełnieniem całej stylizacji będzie okazały wisior na krótszym łańcuszku (tzw. statement necklace). W tym, wypadku bardzo ważne jest samo wykończenie sukienki - wstawki w czarnym kolorze. Jeśli pojawiają się w okolicy talii, możesz śmiało postawić na wybór któregoś z wisiorków. Jeśli są one jednak w okolicy biustu – stają się ozdobą samą w sobie. Wówczas biżuterię ogranicz jedynie do większych kolczyków (długie optycznie Cię wysmuklą). Pamiętaj, aby nie przesadzać z dodatkami. Do wyboru masz: kolczyki lub wisiorek; bransolety bądź pierścionek koktajlowy.

Jak nie przesadzić ze stylizacją?

Jeśli zdecydujesz się na brak biżuterii, kopertówka z ozdobnym wykończeniem (kamyczki, świecidełka itp.) może stać się kluczowym akcentem tej kreacji. Klasyczna czarna torebka będzie odpowiednia, gdy postawisz na ozdobną biżuterię. Delikatnie podkreślone oczy (w neutralnych kolorach lub czerni) oraz gładko zaczesane włosy nie wywołają efektu „przestylizowania”, a raczej podkreślą charakter samej stylizacji.

Warto pamiętać, że buty na obcasie są ważnym elementem weselnych kreacji. Ważne jest jednak, aby były one odpowiednio dobrane do rodzaju sukienki.

