Kolejny hit z szafy Anny Lewandowskiej! Trenerka i dietetyczka pojawiła się na Instagramie w płaszczu, który skradł serca internautek. Sprawdziłyśmy, czy podobne modele można kupić w popularnych sieciówkach i sklepach internetowych.

Anna Lewandowska jest idolką wielu kobiet nie tylko w temacie zdrowego stylu życia, ale również mody. Gwiazda fitnessu coraz częściej inspiruje swoje fanki w kwestii stylu ubierania. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie w efektownej, jesiennej stylizacji.

Najciekawszym i najbardziej pożądanym elementem okazał się długi płaszcz w kratę. Pod postem pojawiły się pytania o markę i cenę modelu. Trenerka zdradziła, że okrycie pochodzi z najnowszej kolekcji marki Bizuu. Cena płaszcza to 1 999,00 zł.

Płaszczyk wpadł ci w oko, lecz cena wydaje się zaporowa? Nie ma problemu! Podobne znajdziesz w kolekcjach sieciówek.

Płaszcze w kratę to absolutna klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie jesień-zima 2019/2020 znów zyskuje na sile dzięki trendowi na styl grunge. Kraciaste okrycia doskonale pasują również do stylu casual w wielu wydaniach, zarówno tym bardziej eleganckim, jak i sportowym.

Modne są modele proste, minimalistyczne, dwurzędowe, a także - na wzór tego, który wybrała Anna Lewandowska - bez zapięcia, przypominające kardigany.