Anna Lewandowska wielokrotnie udowadniała, że kocha sieciówki. Ubrania popularnych marek nosi równie często, co rzeczy światowej sławy projektantów. Gwiazda fitnessu chętnie wybiera polskie marki. Serca internautek skradła koszula z nadrukiem. To projekt z najnowszej kolekcji Reserved.

Anna Lewandowska w koszuli z Reserved - jaka cena?

Tie-dye to jeden z najmodniejszych nadruków sezonu wiosna-lato 2019. Pojawił się w kolekcjach wielu znanych marek. Nawiązuje do estetyki modnej w latach 90., która jest teraz na topie.

Anna Lewandowska uwielbia najnowsze trendy, z których wybiera prawdziwe perełki. Na jednym z ostatnich zdjęć na Instagramie, widzimy trenerkę w szalenie modnej koszuli w odcieniach pomarańczowego i różowego. Abstrakcyjny wzór i niebanalna kolorystyka sprawiła, że internautki oszalały na jej punkcie!

Dobra wiadomość jest taka, że na bluzkę w stylu Anny Lewandowskiej nie trzeba wydawać majątku. Choć model z powodzeniem mógłby być sygnowany logo jednej z luksusowych matek, to projekt polskiej sieciówki Reserved. Cena? 159,99 zł.

Do czego można nosić taką koszulę? Możliwości jest wiele. To rzecz, która sprawdzi się np. do pracy, na rodzinne spotkanie, a nawet wieczorne wyjście ze znajomymi. Będzie doskonale pasować do szortów z wysokim stanem, jak zestawiała ją Anna Lewandowska. Sprawdzi się również w połączeniu z ołówkową spódnicą i klasycznymi dżinsami. Stylizację dopełnią wygodne espadryle oraz hitowa w tym sezonie torebka typu koszyk.

Skusisz się na look w stylu znanej trenerki, a może powinnyśmy napisać... nowej ikony mody? :)

