Koszulka Anny Lewandowska stała się nowym obiektem pożądania! Trenerka pokazała się na Instagramie w t-shircie z logo zespołu Guns N'Roses. Internautki natychmiast zaczęły dopytywać o markę i cenę. Sprawdziłyśmy!

Anna Lewandowska w koszulce Guns N'Roses z Mango

Gwiazda fitnessu, która jest ogromną inspiracją w kwestii zdrowego stylu życia, powoli staje się również ikoną mody. Każda kolejna stylizacja żony Roberta Lewandowskiego natychmiast zyskuje aprobatę fanek, które marzą, by ubierać się, jak ich idolka.

Najnowszy hit z szafy Anny Lewandowskiej to czarny t-shirt z nadrukiem z logo Guns N'Roses. Model pochodzi z nowej kolekcji marki Mango. Trzeba za niego zapłacić 69,90 zł. Wciąż jest dostępny w sprzedaży stacjonarnej i internetowej.

fot. Materiały prasowe

Ta koszulka idealnie pasuje do wciąż popularnego trendu na lata 80. i 90. W nowym sezonie szczególnie silny będzie nurt grunge. Trenerka stworzyła look, który idealnie pasuje do tego stylu. Stylowy t-shirt zestawiła z minispódniczką w kratkę i jasnymi sznurowanymi botkami typu trapery.

Grungowy vibe będzie jednym z mikrotrendów jesieni i zimy 2019/2020. Przypadnie do gustu kobietom, które - nawet mimo dojrzałego wieku - nadal mają duszę buntowniczek. Nasze redaktorki z pewnością będą nosić takie t-shirty w nowym sezonie!

