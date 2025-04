Anna Lewandowska coraz chętniej pojawia się w ubraniach polskich marek. Bardzo często wybiera casualowe i minimalistyczne rzeczy The Odder Side, ale równie chętnie sięga po sukienki, kombinezony i marynarki Zaquad.

Do grona ulubieńców żony Roberta Lewandowskiego właśnie dołączyła marka BohemiSoul, która powstała z miłości do stylu boho i zamiłowanie do jednolitych kolorów.

Ania zdecydowała się na bardzo modną w tym sezonie sukienkę zapinaną na guziki, które zostały wykonane z masy perłowej. Głęboki dekolt dodatkowo podkreślił kobiece kształty, a rozkloszowany krój dodał wdzięku. Zaś pasek w okolicy talii optycznie wyszczuplił.

Ta bawełniana sukienka będzie idealny na co dzień i sprawdzi się nawet w największe upały. Noś ją z wygodnymi espadrylami na koturnie lub sandałami na płaskiej podeszwie. Jeżeli nie boisz się modowych eksperymentów, to zestaw ją z kowbojkami.

fot: materiały prasowe Bohemisoul

Tę stylową i bardzo kobiecą sukienkę kupisz w sklepie internetowym marki BohemiSoul. Kosztuje 469 zł i jest dostępna w kilku kolorach (białym, beżowym, pudrowo różowym, różowym, wrzosowym).

