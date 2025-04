Anna Kalczyńska to jedna z najlepiej ubranych polskich dziennikarek. Prowadząca poranny program „Dzień dobry TVN” zawsze zachwyca swoimi stylizacjami. Gwiazda stawia na klasyczne i bardzo kobiece ubrania. Tym razem wybrała sukienkę w stylową pepitkę.

Sukienka Anny Kalczyńskiej w pepitkę to model z Zary

Anna Kalczyńska zaprezentowała się niedawno na antenie TVN w efektownej kreacji, która wywołała lawinę pytań na Instagramie gwiazdy. Sukienka w modną pepitkę, z dekoltem w serek oraz paskiem w talii pochodzi z kolekcji hiszpańskiej sieciówki. Sukienki z Zary zawsze cieszą się ogromną popularnością z uwagi na niebanalne fasony i wzory. Ta, którą wybrała prezenterka, doskonale wpisuje się w trendy.

W sezonie jesień-zima 2019/2020 pepitka jest jednym z najmodniejszych wzorów. Ponadto, wciąż na topie są inspiracje latami 80. i 90., kiedy to ten print uchodził z kwintesencję szyku i elegancji. Nie bez znaczenia jest również szeroki pas w talii. To kolejny element, który nawiązuje to tendencji sprzed lat.

Nie sposób nie zauważyć również, że sukienka fenomenalnie podkreśla figurę. Dekolt doskonale eksponuje dekolt, a pasek - talię i biodra. To fason, który łączy w sobie elegancję z odrobiną zmysłowości. To idealna sukienka do pracy.

Sukienkę można kupić w sklepach stacjonarnych Zary oraz przez internet. Jest dostępna w rozmiarach od XS do XL. Trzeba za nią zapłacić 199,00 zł.

