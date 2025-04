Uwielbiamy torebki, które są nie tylko modne, ale przede wszystkim - wygodne. Dlatego tak bardzo spodobał nam się trend na nerki. Mają odpowiednią wielkość, można je nosić na biodrach, dzięki czemu nie zajmują rąk. Pokochały je również influencerki, blogerki i gwiazdy. Należy do nich Aneta Zając, która pokazała na swoim profilu na Instagramie stylizację z efektowną nerką.

Aneta Zając z nerką z Zary. Ile kosztuje ten model?

Na zdjęciu widzimy aktorkę w casualowej stylizacji, której ważnym akcentem jest właśnie czarna nerka z ćwiekami. To dodatek z rockową nutą, który będzie ciekawym uzupełnieniem wielu zestawów ubrań. Doskonale pasuje do miejskiego stylu, w którym liczy się przede wszystkim wygoda.

Nerka urzekła internautki, które natychmiast zapragnęły mieć podobną. Niestety model, który zaprezentowała gwiazda, już się wyprzedał. Pochodził z poprzedniej kolekcji Zary. Jednak hiszpańska sieciówka zadbała, by w nowej ofercie pojawiło się wiele podobnych.

W sklepie internetowym marki Zara znalazłyśmy czarną torebkę typu nerka, która uszyta jest z tkaniny technicznej z błyszczącym wykończeniem. Model ma dwie kieszenie, zapinane na suwak. Pasek jest regulowany, więc można go dostosować do swoich potrzeb. Z tyłu znajduje się kieszeń na etykietę identyfikacyjną z przezroczystego winylu. W środku znajduje się wewnętrzna kieszeń, która również jest zapinana. Cena to 119,00 zł.

To idealna torebka miejska, która sprawdzi się na co dzień. Będzie pasować do miejskich stylizacji, np. z jeansami. Styliści zachęcają, by nosić nerki nie tylko do spodni, ale również do sukienek. Naszym zdaniem, to świetny pomysł! Torebki na biodra dobrze wyglądają z sukienkami koszulowymi, w zwierzęce wzory lub minimalistycznymi. Przełamują ich elegancki charakter, nadając im nieco nonszalanckiego charakteru.

