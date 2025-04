Aksamitna lub welurowa opaska do włosów to niewielki dodatek o ogromnej mocy. Puffy headbands, czyli tzw. nadmuchane opaski, podbijają media społecznościowe. Będą szalenie modne w nadchodzącym sezonie. To absolutny must have!

Aksamitne opaski puffy headbands: stylizacje i inspiracje

Oto kolejny z trendów, który ma swoje źródło w modzie z lat 80. i 90. Niektóre z nas jeszcze je pamiętają z czasów szkolnych. W tamtych czasach nosiły je grzeczne uczennice, którym zalecano odgarnianie włosów z twarzy.

Później przestały być na topie, a wręcz stały się synonimem złego gustu. Były dopuszczalne jedynie jako akcesorium, którego można używać wyłącznie w zaciszu własnej łazienki np. w czasie porannej toalety.

Niedawno ponownie wróciły na salony. Mówi się, że to za sprawą Miucci Prady, która przywróciła im dawny status modowego hitu. Odświeżony trend na ozdoby do włosów szybko zyskał sobie szerokie grono zwolenniczek. W aksamitnej opasce pokazało się wiele gwiazd i znanych osobistości m.in. Doda, a nawet... brytyjska księżna Kate.

Aksamitne lub welurowe opaski pasują na wiele okazji, lecz najlepiej łączyć je z eleganckimi stylizacjami. Doskonale pasują do jedwabnych bluzek, zwiewnych sukienek czy tweedowych marynarek.

Puffy headbands to ulubiony dodatek internetowych influencerek. Pomysłów na stylizacje z powodzeniem można szukać na Instagramie.

Oprócz gładkich modeli, w trendach są również opaski z perełkami. To coś dla prawdziwych elegantek. ;)

My jesteśmy zachwycone tym trendem!

