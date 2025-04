Najpopularniejszym typem urody w Polsce jest typ słowiański — blond włosy i piwne lub niebieskie oczy. Oprócz niego istnieje 7 innych typów. Każdy z nich charakteryzuje się innym kolorem oczu, kolorem włosów oraz odcieniem skóry.

Zastanawiasz się jak określić swój typ urody? Zobacz naszą listę, gdzie znajdziesz nie tylko cechy charakterystyczne, ale również podpowiedź, jakie ubrania powinnaś nosić oraz które kolory najbardziej do ciebie pasują.

Spis treści:

Cechy charakterystyczne:

jasna, kremowa cera;

blond włosy o złotawym odcieniu;

piwne lub niebieskie oczy, tylko czasem zielone.

fot. Adobe Stock, DimaBerlin

Jakie ubrania powinnaś nosić?

Kobiety o blond włosach najczęściej kojarzone są z tymi delikatnymi i kruchymi - wymarzony styl dla słowiańskiego typu urody z niebieskimi oczami to np. folkowy lub country look. Świetnie sprawdzą się subtelne koronki oraz drobne, kwiatowe motywy.

Do brązowych oczu pasuje klasyka w wersji „english” oraz militarny i męski styl. Jeśli zdecydujesz się na styl safari to w tonacji miodowego brązu. Biżuteria, którą powinnaś nosić to np. bursztyny, etniczne naszyjniki lub korale.

Najlepsze kolory dla słowiańskiego typu urody:



waniliowa biel,

karmelowe odcienie,

błękit i inne pastele,

granat,

makowa czerwień.

Cechy charakterystyczne:

orzechowa lub bardzo ciemna skóra;

włosy w kolorze ciemnego blondu, ciemnobrązowe, zaliczamy tutaj także szatynki;

brązowe, piwne i czasami zielone oczy.

Typ urody - zimny czy ciepły? Jak to rozpoznać? Zrób szybki test

fot. Adobe Stock, New Africa

Jakie ubrania powinnaś nosić?

Wzory w cętki i wężowe printy są wprost stworzone dla południowego typu urody. Świetnie będziesz wyglądać w stylu hippie, safari (w przydymionych kolorach) oraz militarnym (brązy, beże, khaki).

Biżuteria, która się sprawdzi to np.: kość słoniowa, szylkret, bursztyn, drewno, biżuteria etniczna związana z Afryką i stylizowana na aztecką.

Najlepsze kolory dla południowego typu urody:



czerwony,

kolory ziemi,

fiolet,

butelkowa zieleń,

bordowy.

Cechy charakterystyczne:

jasna cera z ceglastymi piegami;

rude lub kasztanowe włosy, zaliczamy tutaj także szatynki farbowane na ostry rudy, kasztanowy i rudy blond.

fot. Adobe Stock, deagreez

Jakie ubrania powinnaś nosić?

Styl i ubrania, które będą pasować do celtyckiego typu urody to romantyczne koronki, bieliźniany lub farmerski look, militarny, marynarski styl, klimat typu dandys, gotyckie inspiracje.

Biżuteria, którą możesz nosić to, np. miedziana, kamea, kremowe perły, żółte złoto, kość słoniowa, szmaragd, chryzolit, koral, malachit, bursztyn.

Najlepsze kolory dla celtyckiego typu urody:



brąz,

kremowy,

żółtozielony,

ciemnożółty,

zieleń morskiej wody.

Cechy charakterystyczne:

bardzo jasna cera,

platynowy lub szaro-beżowy blond,

jasnoszare lub szaroniebieskie oczy.

Jak pielęgnować urodę zgodnie z jej typem etnicznym?

fot. Adobe Stock, kikearnaiz

Jakie ubrania powinnaś nosić?

Noś subtelne desenie - krateczka vichy, łączki na jasnym tle, pionowe prążki, skandynawskie, folklorystyczne wzory (na swetrach i dzianinach), desenie impresjonistyczne.

Styl, który warto wybierać mając nordycki typ urody to m.in.: męski (szare garsonki, spodnie w białe prążki), marynarskie inspiracje, pastelowa i czarna satyna, tafta szyfon - na wieczór.

Biżuteria idealna dla tego typu urody powinna być przede wszystkim delikatna, gładka i nowoczesna (srebro, platyna, jasnoszare perły, opale, diamenty, porcelanowe koraliki, broszki w klimacie retro).

Najlepsze kolory dla nordyckiego typu urody:



nasycone (ale nie neonowe) róże i błękity,

granat,

czysta biel,

seledynowy,

pastelowy żółty.

Cechy charakterystyczne:

jasna cera (opala się na brzoskwiniowo);

ciemny blond lub brązowe włosy (zarówno ciepły lub popielaty odcień);

brązowe, piwne, szaroniebieskie, szarozielone, stalowe oczy.

fot. Adobe Stock, proimagecontent

Jakie ubrania powinnaś nosić?

Dla środkowoeuropejskiego typu urody najlepsze będą ubrania z surowego lnu, styl militarny, pasterski (biała bawełna lub len, bawełniane koronki), klasyka w wersji angielskiej, styl gotycki, biżuteria i dodatki, na które warto zwrócić uwagę - biżuteria z kości, drewna, gliny lub muszelek.

Najlepsze kolory dla środkowoeuropejskiego typu urody z brązowymi oczami:



kość słoniowa,

mleczna biel,

piaskowy,

pastelowy żółty,

jasna zieleń.

Cechy charakterystyczne:

blada cera;

szarobrązowe włosy, ciemny blond, zaliczamy tutaj także szatynki;

niebieskie, zielone lub stalowe oczy.

fot. Adobe Stock, PinkCoffee Studio

Jakie ubrania powinnaś nosić?

Angielska kratka, jodełka, melanż, paski, drobne prążki, koronkowe ażury. Niekorzystne kolory dla środkowoeuropejskiego typu urody, których warto unikać to: pomarańczowy, słoneczny lub ciemnożółty, a także zieleń w odcieniu trawy.

Najlepsze kolory dla środkowoeuropejskiego typu urody z niebieskimi lub zielonymi oczami:



popielaty,

niebieski,

szary,

ciemnobrązowy,

wiśniowy.

Cechy charakterystyczne:

bardzo jasna, porcelanowa lub blada cera, która niekiedy jest pokryta brunatnymi piegami, a czasem jest lekko zaróżowiona;

bardzo ciemne włosy;

brązowe, zielone, niebieskie lub błękitne oczy.

fot. Adobe Stock, yellowj

Jakie kolory będą najlepsze dla typu urody Królewna Śnieżka? Jak z bajki albo z zaczarowanego ogrodu - powinny być czyste i subtelne odcienie.

Najlepsze kolory dla europejskiego typu urody:



nasycone kolory,

fuksja,

liliowy,

śnieżna biel,

granat.

Cechy charakterystyczne:

jasna lub oliwkowa cera;

bardzo ciemne lub czarne włosy;

brązowe lub zielone oczy (nie muszą być skośne, chodzi o koloryt urody kojarzony z tymi regionami świata).

fot. Adobe Stock, Drobot Dean

Jakie ubrania powinnaś nosić?

Ubrania zdobione drobną krateczką, egzotyczne kwiaty na czarnym tle, geometryczne wzory dające wrażenie złudzenia optycznego i inspirowane sztuką współczesnego designu.

Ubrania, styl i dodatki, które powinnaś wybierać to: sukienki w etnicznym stylu, styl militarny i safari w kolorze khaki, czarne, skrzące się cekiny, aksamit w głębokiej czerni.

Paleta kolorów dla typu azjatyckiego to kolory żywe i czyste, te które kojarzą się np. ze Wschodnimi wybrzeżami Australii - florą, fauną, wyspami.

Najlepsze kolory dla azjatyckiego typu urody:



mocny róż,

mocna czerwień,

intensywny fiolet,

niebieski,

biel.

​

Nie traktuj tego podziału jako bezwzględnych reguł, których nigdy nie można złamać. Z pewnością jednak te wskazówki pomogą ci w wybraniu odpowiedniej tonacji kolorystycznej i stylu.

Sama sprawdzisz, w których kolorach, w jakim klimacie czujesz się dobrze i wyglądasz najlepiej.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.05.2020

