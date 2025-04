Ołówkowa spódnica to najbardziej kobiecy fason spódnicy. Jeszcze niedawno kojarzony głównie biurowym uniformem. Na szczęście te czasy już minęły! Dzisiaj jest pretekstem do zabawy modą. Jak ją stylizować, kto wygląda w niej najlepiej, a kto powinien jej unikać. Oto 6 najczęstszych pytań o ołówkowe spódnice.

Reklama

1. Do jakiej sylwetki pasuje ołówkowa spódnica?

To najbardziej uniwersalny fason wśród spódnic. Jest idealna przy szerokich biodrach, bo jej prosty fason je optycznie wysmukla. Wydłuża sylwetkę, więc dobrze wyglądać w nich będą niewysokie kobiety. Jeśli wybierzesz ołówkową spódnicę z podwyższoną talią, podkreślisz kształtne biodra i sprawisz, że nogi wydadzą się dłuższe.

fot: screen Instagram

2. Na jaką okoliczność ją wybrać?

Każdą! Ołówkowe spódnice mini są fasonem wręcz wzorcowym w bussinesowym dress codzie. Razem z elegancką bluzką można je również nosić jako strój koktajlowy czy wieczorowy. Jeśli jednak taka spódnica uszyta jest z dżinsu czy ze sztruksu, pasować będzie do weekendowych stylizacji.

3. Do środka czy na zewnątrz?

Czy koszula lub bluzka powinna być schowana do środka, czy wystawać na zewnątrz? Przy wąskiej talii i płaskim brzuszku warto wpuścić bluzkę do środka. Dzięki temu podkreślisz talię i wydłużysz optycznie nogi. To również opcja bardziej elegancka. Wypuszczona na zewnątrz bluzka daje o wiele swobodniejszy efekt, wydłuża stan i maskuje szeroką talię.

4. Z paskiem czy bez paska?

Kiedy spódnica ma szlufki, zawsze lepiej będzie wyglądać z paskiem. Może być kontrastowy, a wtedy dodatkowo zaakcentuje talię. Grubsze paski noszone z ołówkową spódnicą wydłużą optycznie nogi.

fot: screen Instagram

5. Jaka długość ołówkowej spódnicy będzie najlepsza?

Za najbardziej korzystne dla proporcji sylwetki uważa się spódnice do kolan lub ciut przed nie. Midi sięgająca za kolano lub dłuższa optycznie skraca nieco nogi. Krótsza zaś wymaga ładnych kolan i zgrabnych nóg.

6. Jaka góra do niej pasuje?

Śmiało można ją łączyć z obszerniejszą lub bardziej rozbudowaną górą – pudełkowym żakietem, koszulą z falbanami czy obszernym kardiganem – dopasowany fason spódnicy ołówkowej zrównoważy proporcje sylwetki. Przy zgrabnej, smukłej sylwetce góra stroju może być również blisko ciała. Zestaw ją np. z taliowanym żakietem, obcisłym golfem czy trykotową bluzką.

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

To jeden z najmodniejszych kolorów sezonu wiosna-lato 2018. Jesteśmy (prawie) pewnie, że go nie lubicie!Wiosną zapominamy o ramoneskach i bomberkach. Zamieniamy je na...Ten dziewczęcy, romantyczny i ponadczasowy wzór wraca do łask. To największych hit wiosny!