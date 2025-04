Nie masz jeszcze pomysłu? No to dobrze trafiłaś! Przygotowałyśmy pięć fantastycznych stylizacji dla pięciu różnych typów par. Jesteście miłośnikami kina? Uwielbiacie podróżować? W naszej galerii znajdziecie propozycje, które sprawdzą się zarówno podczas romantycznej randki przy świecach, jak i wypadu na miasto.

Wybierając stylizację na Walentynki, zwróć uwagę na akcesoria, spośród których najważniejszym jest zegarek. To idealny prezent dla zakochanych, bo nic innego nie podkreśli tak dobrze, jak wyjątkowy jest czas, który razem spędzacie! Razem wybierzecie modele, jakie będą do was pasować – w ofercie marki Swatch znajdziemy zegarki w każdym stylu!

Zobacz nasze stylizacje i sprawdź, która pasuje do Was najbardziej!

1. Romantyk i romantyczka

Jeżeli macie w planach romantyczną kolację przy świecach, wasze stylizacje na pewno będą eleganckie.

Dla ciebie proponujemy delikatną i prostą sukienkę w kolorze pudrowego różu i szpilki. Dopełnieniem stroju będzie zegarek Swatch Skinchic w kolorze różowego złota.

Dla niego odpowiednia będzie lekka i nowoczesna marynarka i spodnie typu chinos. Nie może też oczywiście zabraknąć stylowego zegarka. Super będzie pasował model Swatch Skinsteps na bransolecie ze szczotkowanej stali.

2. Randka w kinie

Poznaliście się w kinie, uwielbiacie filmy i jesteście na bieżąco z premierami? W takim razie te Walentynki też na pewno spędzicie przed wielkim ekranem!

Wasze stylizacje powinny być więc wygodne, ale wciąż modne. Ty dobrze poczujesz się w zwiewnej koszuli i spodniach boyfriendach ze stylowymi rozdarciami. Do tego zestawu pasować będzie biały zegarek na komfortowym silikonowym pasku – Swatch Sunray Glam. Złota tarcza i kryształki dodadzą tej casualowej stylizacji odrobiny błysku.

Dla Twojego partnera sprawdzi się koszula w kratę czy sweter o grubym splocie. Na ręce, dobrze wyglądać będzie zegarek pasujący do tego noszonego przez towarzyszkę, czyli Swatch Silver Glam - czarny model, ozdobiony czarnymi kryształkami.

3. Elegancko i stylowo

Biznes to wasze drugie życie? W takim razie te stylizacje to coś dla was!

Dla niego przygotowałyśmy klasyczną błękitną koszulę, która sprawdza się w każdej sytuacji. Do tego zegarek Swatch Mystery Life, który jest całkowicie czarny, oprócz srebrnych wskazówek.

Ty pięknie wyglądać będziesz w prostej, ale podkreślającej kształty sukience i seksownych szpilkach na wysokim obcasie. Zielona marynarka o kobiecym kroju będzie ciekawym urozmaiceniem stroju. Dodatkiem, który świetnie wpasuje się w tę stylizację, będzie delikatny, srebrny zegarek Swatch Silverall.

4. Urodzeni podróżnicy!

Waszą pasją są podróże? Jeżeli tak, Walentynki będziecie pewnie świętować na kolejnej wyprawie.

Może szykujecie wypad na narty? W takiej sytuacji, nie możecie zapomnieć o ciepłych i praktycznych kurtkach. Niezwykle ważne są także akcesoria. Nie zapomnijcie o ciepłych czapkach! Dodatkowo, dla twojego ukochanego proponujemy klasyczny zegarek Swatch Night Flight, którego fluorescencyjne wskazówki dojrzysz w każdych warunkach.

Ty na pewno zakochasz się w różowym modelu Dreamnight Rose, dodatkowo wyposażonym w datownik, dzięki któremu nigdy nie zapomnisz daty żadnego wyjazdu.

5. Wielbiciele gadżetów i nowinek

To propozycja dla tych, którzy zawsze trzymają rękę na pulsie. Znacie najnowsze nowinki technologiczne, ale znacie się także na najnowszych trendach.

Dla ciebie mamy modną koszulę z opuszczonymi ramionami, najlepiej jeśli będzie w mocnym kolorze lub w drobny wzorek. Do tego możesz założyć spodnie o nieco krótszych nogawkach i botki na grubym obcasie. Jeśli wybierzesz gładką bluzkę, świetnym kontrapunktem będą modne buty z aplikacjami. Na ręce nie może zabraknąć zegarka. Do tej stylizacji wybrałyśmy automatyczny model Sistem Solaire ze skórzanym paskiem, przeszkloną kopertą i kryształkami.

Twój facet na pewno dobrze poczuje się w oversize’owej dżinsowej kurtce z futrzanym kołnierzem i bordowej czapce. Stylowym i supermodnym wykończeniem całości będzie automatyczny zegarek Sistem Solaire na czarnym pasku ze skóry. Super sprawą jest to, że oba modele, zarówno ten męski, jak i ten przeznaczony dla ciebie, mają samoczynny naciąg , dzięki czemu nie potrzebują baterii!