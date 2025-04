Czasy, w których do pracy chodziło się tylko w nudnych kompletach i białych, zwykłych koszulach już dawno odeszły w niepamięć. Moda, wliczając w to również firmowy dress code, zmienia się z roku na rok, a dzisiaj jednym z jej ważniejszych elementów jest również… komputer. Podobnie jak nudne komplety modowe, passe staje się również pokazywanie się z nieporęcznym i ciężkim komputerem, w którym najpewniej siedzi jeszcze napęd na płyty CD – relikt poprzedniej epoki.Teraz możesz, a nawet powinnaś, wyrażać ubiorem swoją osobowość. Dlaczego? Ponieważ stylizacja potrafi pokazać więcej, niż ci się wydaje – znajomość trendów, zmysł estetyczny, kreatywność, a nawet profesjonalizm. Nie bez powodu coraz głośniej mówi się dzisiaj o tzw. „power dressing”, czyli wykorzystaniu trendów modowych do budowania swojej pozycji. Możesz się z tym nie zgadzać, ale często wygląd jest jednym z czynników awansu lub jego braku. Jak zatem prezentować się jak prawdziwa kobieta sukcesu?

Jak ubierać się do pracy?

Współczesny, biurowy dress-code jest dużo mniej konserwatywny, niż 10 lat temu. Coraz więcej pracodawców rozumie, że ubiór często odzwierciedla charakter człowieka i nie należy go ograniczać. Ta zmiana daje ogromną możliwość świadomego budowania wizerunku!

Czy śledzisz uważnie trendy? Czy zwracasz uwagę na takie detale jak np. broszka lub ładnie dobrana biżuteria? Czy znasz mocne strony swojej sylwetki, a sprytnie ukrywasz te słabsze? Każde z tych pytań można przełożyć na twoje podejście do pracy – czy orientujesz się w branżowych nowinkach, jesteś uważna i znasz swoje atuty. Co więcej, osoby, które mają wyczucie stylu, uchodzą za dużo bardziej kreatywne, niż tzw. szare myszki. Łatwiej jest im się również wyróżnić w firmie lub podczas spotkania. Oczywiście, wygląd nie musi mieć związku z jakością pracy. Są specjaliści, którzy nie przykładają uwagi do stylizacji, a świetnie wykonują swoje obowiązki. Jednak wiele osób (a może i twój szef) często oceniają książkę po okładce…Dlatego, jeśli chcesz zawsze wyglądać jak profesjonalistka i szybko wspinać się po szczeblach kariery, dbaj o swój look. Jego ważnym elementem są również gadżety, którymi się otaczasz – smartfon, tablet czy laptop. Już dawno przestały być tylko praktyczne, teraz są modnym dodatkiem. Coraz częściej możemy je personalizować, tak by idealnie współgrały ze stylizacją. Świadczą również o naszym guście i znajomości nowych technologii. A to drugie, jak już wcześniej wspominaliśmy, jest szczególnie ważne w pracy. Czas przejść do konkretów i odkryć 5 looków, dzięki którym staniesz się kobietą sukcesu!

W męskim stylu

Od kilku sezonów jednym z największych hitów jest męska, oversizowa marynarka w kratę. Warto ją wykorzystać w stylizacjach do pracy – dodaje profesjonalizmu, ale i modowego sznytu. Noś ją do gładkiego białego T-shirtu albo dopasowanej sukienki. Ważne! Nie zapomnij o obcasach-przy masywniej górze, potrzebujemy kilku dodatkowych centymetrów. Ten look będzie wspaniale uzupełniał Acer Spin 1. To jeden z najcieńszych laptopów - ma zaledwie 14,1 mm grubości i waży tylko 1,25 kg! Dzięki temu jest wygodny i stworzony do noszenia w każdej, nawet niezbyt pojemnej torebce. Design dopełnia metalowa obudowa dodająca szyku urządzeniu. Co więcej, posiada 360-stopniowy zawias firmy Acer, który pozwala przechylić ekran dotykowy całkowicie do tyłu. Będziesz mogła pokazać na nim prezentację na służbowym spotkaniu, a po pracy wygodnie obejrzeć film.

Angielskie wyrafinowanie

Dwurzędowy, beżowy trencz to klasyka! Doda elegancji i wyrafinowania każdej stylizacji. Warto go zestawiać z kolorowymi ubraniami np. zieloną spódnicą midi. Dobierz do tego skórzane kozaki (najlepiej w kowbojskim stylu), dużą kopertówkę i już wyglądasz jak z fashion weeka! Nie zapomnij o stylowym laptopie HP 15. Za co go pokochasz? Za wydajność i niezawodność w połączeniu ze designerskim wykończeniem. Smukły 15-calowy ekran laptopa ma niezwykle cienkie ramki, a komfort patrzenia poprawia powłoka antyrefleksyjna. Komputer z oprogramowaniem Windows 10 zapewnia szybkie działanie, a wyjątkowy design dopasuje się do każdego biurka.

Stylowa Paryżanka

Stylizacja à la Paryżanka podbiła nasze serca! Jest bardzo kobieca, wyrazista, ale i elegancka. Dopasowana, ołówkowa spódnica i golf to zawsze świetne połączenie, a lakierowane botki i beret z perełkami to kropka nad „i”. Metaliczna czerń laptopa Surface 3 będzie idealnie współgrać z resztą dodatków. W tej smukłej i lekkiej konstrukcji (ok. 1,5 kg) znajdziesz wyjątkową wydajność, wyższą szybkość działania, lepszą grafikę i dłuższy czas pracy baterii, dzięki którym zrealizujesz swoje pomysły. Dostępny jest z 13,5-calowym lub nowym 15-calowym ekranem dotykowym, w czarnej i srebrnej wersji kolorystycznej.

Minimalistyczny sznyt

Siła tego looku tkwi w prostocie i świetnej jakości ubrań. Beżowy, wełniany półgolf to must-have tej zimy, tak samo, jak szerokie spodnie. Gładki koczek nad karkiem eksponuje twarz, a eleganckie kolczyki dodają tego „czegoś” całości. Bordowy kolor laptopa Surface Pro 7 będzie się prezentował bardzo szlachetnie w towarzystwie beżowo-czarnej stylizacji. Co więcej, Surface Pro 7 pozostaje najbardziej wszechstronnym urządzeniem 2 w 1, jakie możemy dziś kupić. Przeprojektowany od wewnątrz, jest teraz dwa razy szybszy od swojego poprzednika, dzięki procesorowi Intel® Core™10. Generacji. A waży mniej niż 1 kg! Zachował swój kultowy design, a uroku dodają mu wyjątkowe klawiatury w kolorach, które dopasować można do torby, szalika, albo po prostu… swoich preferencji.

Kolorowy ptak

Kobieta sukcesu musi być odważna, dlatego stworzone są dla niej wyraziste kolory. Sukienka w kobaltowym odcieniu z asymetrycznym drapowaniem genialnie podkreśli figurę i sprawi, że się wyróżnisz z tłumu. Połączenie kozaków na cienkiej szpilce i futrzanego płaszcza to modowy strzał dziesiątkę! Nie zapomnij zabrać ze sobą laptopa Asus Vivo Book. Jest smukły (o grubości 21 mm) i posiada specjalnie zaokrąglone krawędzie, dla których inspiracją były… grzbiety książek! Dzięki temu naturalnie leży w dłoni i daje podobne wrażenie jak przy noszeniu książki. Jego dużym plusem jest szklany ekran dotykowy, który umożliwia wykonywanie płynnych gestów na całej powierzchni.

Nie bez powodu na każdym ze zdjęć sugerujemy komputer, którego nowoczesny design dopełnia całą stylizację. Technologia ma być dzisiaj jak biżuteria: piękna, ale nie rzucać się w oczy. Powinna być twoim dopełnieniem. Nawet jeśli jesteś na bieżąco z modowymi trendami, ale nosisz ze sobą komputer pamiętający poprzednią epokę, to właśnie on, a nie twój strój, zwróci uwagę jako pierwszy. Jeśli również takiego używasz to istnieje duża szansa, że korzystasz też ze starego systemu operacyjnego. Dlatego mamy dla ciebie ważną informację. Dni takich komputerów są już policzone. Na technologię powinnaś patrzeć dziś jak na modę: tutaj trendy również przemijają. I to szybko. W styczniu 2020 zakończy się wsparcie dla Windows 7! Co to oznacza? Nie będą dostarczane kolejne aktualizacje systemu, zabraknie także darmowego wsparcia oraz pomocy technicznej dla użytkowników systemu. Dlatego jeśli chciałaś wymienić swój komputer, nie zwlekaj dłużej. Teraz jest najlepszy moment!

Zainspiruj się naszymi propozycjami stylizacji i modnych laptopów oraz zawsze noś wysoko głowę, a nic nie będzie w stanie cię powstrzymać!

Artykuł powstał z udziałem marki Microsoft