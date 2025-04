Na wigilię i święta czerń plus złoto

Klasycznie, ale oryginalnie! Taki przyświecał nam cel przy szukaniu odpowiednich zestawień. Czy stylizacje świąteczne muszą być eleganckie i nudne? Oczywiście, że nie. Prosty przepis na wigilijny szyk to po pierwsze czerń i złoto. Wystarczy, że założysz czarną, minimalistyczną koszulę lub bluzkę, do tego złotą, elastyczną, skóropodobną lub lśniącą spódnicę i twój elegancki look będzie gotowy. Czarne szpilki, złote dodatki i nie popełnisz błędu. W naszej przykładowej stylizacji prponujemy delikatną wariację na temat czerni i złota. Dodałyśmy beżową koszulę z asymetryczną falbaną i zamiast spódnicy - spodnie. Klasyczny czarny płaszcz lub kurtkę na pewno masz w szafie.

W centrum uwagi bluzka w intensywnym kolorze



Innym sprawdzonym sposobem na oryginalny i elegancki look świąteczny jest z pewnością bluzka koszulowa. Nie chcesz wyglądać jak w biurze, czy na spotkaniu? Wybierz bluzkę o prostym fasonie, ale w intensywnym, elektryzującym kolorze. Może to być modny kobalt, odcienie chabrowe, czy też tak lubiany amarant. Dla fanek zieleni polecamy wieczorowy głęboki odcień szmaragdu. Reszta stylizacji powinna być stonowana. Do koszulowej bluzki możesz założyć klasyczne, granatowe jeansy. My proponujemy do całości biały oversizowy płaszcz i srebrny, masywny naszyjnik. Czarne szpileczki dopełnią całość. Prawda, że to łatwe do skomponowania? A wygląda naprawdę imponująco.

Szkolny zestaw na wigilię i święta czyli na czarno-biało



Nie chcesz kupować nic nowego na wigilię i święta, ale marzysz by wyglądać wyjątkowo? Załóż nieśmiertelny i klasyczny zestaw czyli białą bluzkę/koszulę i czarną spódnicę/spodnie. Podkręć całość dodatkami. Pięknym naszyjnikiem z kilkoma sznurami pereł i koniecznie czerwonymi szpilkami lub torebką. Nowoczesny sznyt nada całości futrzany element, może to być, np. modna futrzana kamizela. Jeśli nie masz czarno-białego zestawu w szafie (w co trochę nie chce nam się wierzyć) możesz kupić zwykły biały T-shirt za kilkadziesiąt złotych i elastyczną spódnicę. Uzupełniając je wskazanymi dodatkami, stworzysz nieco unowocześnioną wersję idealną na domową wigilię z rodziną. I w dodatku bardzo wygodną!

Pamiętaj, że nie musisz kurczowo trzymać się przykładowych stylizacji jako niezmiennych wzorców. Pokazujemy ogólne zasady łączenia, przykładowe fasony i kolory. Na tej podstawie powinnaś łatwo sama skomponować swój świąteczny zestaw. Zwłaszcza jeśli modowa wena nie jest twoją najmocniejszą stroną.

Życzymy stylowych i eleganckich świąt!