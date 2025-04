10 niezbędnych rzeczy w męskiej szafie

fot. LANĈERTO

Poniżej prezentujemy przegląd klasyków, które oparły się próbie czasu i jeszcze przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat przetrwają różne mody.

1. Garnitur

Jeden a najlepiej dwa, gładkie, bez wzorów – najbardziej uniwersalny będzie ten z jednorzędową marynarką, na dwa guziki, w kolorze granatowym. Jako drugi sprawdzi się ciemnoszary lub grafitowy, natomiast w dalszej kolejności można nabyć czarny lub w delikatny prążek albo kratkę. Warto zwrócić uwagę na gramaturę tkaniny. Najlepsza jest średnia czyli ok. 260 gramów na metr, która zapewni komfort zarówno w okresie letnim, jak i zimą.

2. Sportowa marynarka



Tzw. odd jacket – różni się od marynarki garniturowej tym, że jest nieco krótsza i mniej formalna, dlatego może mieć kieszenie zarówno wpuszczone do środka, jak i nakładane. Za najwłaściwszy i najbardziej wszechstronny kolor uważany jest granat. Zestaw ze spodniami w innym kolorze, np. szarym, będzie dobrym pomysłem zarówno na piątkowy luz w pracy - oczywiście o ile firmowy dress code na to pozwala, jak i na weekendowy wypad ze znajomymi.

3. Spodnie chino

To bawełniane spodnie w stylu półformalnym, nie tak codzienne jak dżinsy, ale też mniej eleganckie od tych wełnianych w kant. Zyskały popularność w drugiej połowie XX wieku dzięki studentom elitarnych amerykańskich uczelni, dla których były one elementem uczelnianego uniformu. Szybko zostały przejęte przez rówieśników z innych grup społecznych i na stałe weszły do męskiej mody. Chinosy można spotkać niemal we wszystkich kolorach i odcieniach, ale za klasyczne i najbardziej uniwersalne uważa się beżowy i granatowy.

4. Buty typu oxford

Buty z nakładanym noskiem, najlepiej w czarnym kolorze. Jeśli preferujesz elegancki styl, tego typu buty będą w zasadzie tak samo uniwersalne, jak granatowy garnitur. Zamknięta przyszwa (fragment cholewki, w którym znajdują się dziurki do sznurówek), delikatnie zaokrąglony czubek i smukłe kopyto sprawią, że nadają się zarówno na wystawny bal, ślub, jak i na ważne spotkanie biznesowe. Starannie wypastowane, zawsze będą wyglądały dobrze.

5. Buty typu derby

Są mniej formalne niż oxfordy, ale zdecydowanie polecane do codziennych garniturów oraz zestawów koordynowanych. Różnią się tym, że mają otwartą przyszwę. Najbardziej uniwersalne będą derby w kolorze czarnym oraz brązowym.

6. Biała koszula

Absolutnym minimum jest kilka bawełnianych koszul (koniecznie z długim rękawem – w formalnym męskim ubiorze pojęcie koszuli na krótki rękaw nie istnieje), z czego przynajmniej dwie powinny być białe. Jedna z nich może być z mankietem na guzik, druga, bardziej elegancka, na spinki. W garderobie powinna też znaleźć się koszula jasnoniebieska – te dwa kolory będą pasowały do większości ubrań. Najodpowiedniejszą tkaniną na koszulę formalną będzie popelina, czyli tkanina o płóciennym, drobnym splocie oraz twill, nieco grubsza tkanina o splocie skośnym.

7. Płaszcz

Najbardziej elegancka będzie klasyczna dyplomatka, zapinana na trzy lub cztery guziki, w kolorze granatowym, czarnym lub w szarą jodełkę. Ważne, aby płaszcz zakrywał marynarkę, sięgając jednocześnie maksymalnie do kolan. Wiosną i latem dyplomatka może być zastąpiona klasycznym prochowcem.

8. Kurtka typu husky

Wyjątkowo stylowa i uniwersalna kurtka z rozpoznawalnym pikowaniem w kształcie kwadratów lub rombów na całej powierzchni. Jej charakterystycznymi elementami będą też dwa rozcięcia z tyłu, zapięcia na napy lub guziki oraz kołnierz. Kurtki husky szyte są z syntetycznego materiału, przez co nie gniotą się i są praktyczne w przechowaniu oraz podróży. Klasycznymi kolorami będzie zieleń, granat i brąz. Dawniej kurtka ta przywodziła na myśl klimat brytyjskiej wsi i elitarnych sportów, takich jak jazda konno. Obecnie jest bardzo popularnym i wręcz obowiązkowym elementem miejskiego stylu półformalnego.

9. Krawat

Co najmniej jeden. Warto pamiętać, aby jego szerokość korespondowała z szerokością klap garnituru. Najbardziej klasyczne będą krawaty jedwabne. Ciemniejsze i pozbawione wzorów albo z bardzo dyskretnym wzorem będą zdecydowanie bardziej formalne. Krawaty wełniane, bawełniane lub dziergane mają niższy stopień formalności.

10. Poszetka jedwabna lub lniana

Niewielkich rozmiarów ozdobna chusteczka, którą wkłada się w brustaszę marynarki. Przez wiele lat była zapomnianym elementem męskiego stylu, obecnie przeżywa swój renesans i wiele wskazuje na to, że na dobre pozostanie w kanonie elegancji. Klasyką jest lniana lub jedwabna poszetka w białym albo jasnoniebieskim kolorze.

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje wszystkich możliwości eleganckiego męskiego ubioru, stanowi jednak podstawę, która nie zmieni się jeszcze przez wiele lat. Wariacje kolorystyczne mogą dotyczyć innych elementów garderoby, co widać obecnie na przykładzie skarpetek. Jednak klasyczne garnitury, marynarki czy spodnie mogą służyć latami, pod warunkiem wyboru ubrania o odpowiedniej jakości i dopasowanego do sylwetki.

Autor: Tomasz Górkiewicz, wiceprezes zarządu LANĈERTO S.A.